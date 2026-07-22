Флаг ЕС как стиральный порошок: спасёт ли Молдову премьер из Гарварда?

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Парламент Молдовы голосами монобольшинства PAS утвердил состав правительства во главе с финансистом Василе Тофаном и его программу «Европейская экономика, эффективное государство».

Оппозиция поддержать новое правительство отказалась. Развязка кризиса состоялась, но главный вопрос остался: сможет ли гарвардский выпускник и крупный инвестор вытянуть страну из пике?

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Ситуацию комментирует политолог Александр Кориненко.

– Василе Тофан – миллионер, представитель мощного американского фонда Horizon Capital. СМИ рисуют образ человека, который приехал в Молдову из-за границы, отказался от огромных доходов ради скромного премьерского оклада. Зачем западному инвестору кресло главы кабмина в раздираемой скандалами Молдове? И зачем Молдове такой премьер?

– История о миллионере – красивый политический сюжет, но слишком романтический. Василе Тофан действительно пришел из крупного инвестиционного бизнеса, был старшим партнером Horizon Capital и окончил Harvard Business School. При этом он подчеркивает, что не собирается строить долгосрочную политическую карьеру. Зачем пошел? Премьерское кресло дает человеку его уровня не только зарплату. Оно дает политический капитал, возможность влиять на экономическую архитектуру страны и шанс перейти из категории успешных менеджеров в категорию государственных деятелей. В этом самом по себе нет преступления или заговора. Главный вопрос – сможет ли Тофан отделить интересы государства от логики инвестфонда. Маловероятно. Молдове нужен премьер, понимающий рынок, а не гендиректор, воспринимающий страну как проблемный актив, где надо урезать расходы и сбыть имущество. Настоящий экзамен начнется, когда интересы граждан войдут в противоречие с аппетитами инвесторов и требованиями PAS. Больницы, школы, театры ­– не убыточные активы, а живые люди.

– Новое правительство утверждено – еще одна попытка PAS сформировать дееспособную власть. Каков портрет этой команды? Какое впечатление оставила представленная обстоятельная программа работы нового кабинета?

– Это уже четвертая попытка PAS сформировать правительство – ранее были кабинеты Натальи Гаврилицы, Дорина Речана и Александру Мунтяну. Но правительство Тофана сложно назвать полностью новой командой: 12 министров из 16 сохранили свои кресла, поэтому это скорее замена водителя, чем самого автомобиля. Программа Тофана с ее упором на налоги, дебюрократизацию, развитие технологий и приватизацию выглядит профессионально, но больше напоминает презентацию для инвесткомитета, чем социальный договор. Успех кабинета будет зависеть от того, получил ли Тофан реальную самостоятельность или его наняли как дорогого менеджера для обслуживания старой политической конструкции – а это так и есть.

– Тофан поставил цель добиться вступления Молдовы в ЕС до конца 2028 года. Удастся ли правительству и его министрам евроинтеграционной повесткой перебить шлейф коррупционных скандалов в PAS, вернуть доверие граждан?