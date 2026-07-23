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Прекратить накачку ВСУ оружием, повлиять на европейцев, надеющихся на «стратегическое поражение России», и вернуться к «духу Анкориджа».

Такими были тезисы главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с американским коллегой Марко Рубио.

Переговоры состоялись утром и длились всего 35 минут.

Рубио итоги встречи не комментировал. Впрочем, ранее он заявлял, что на Аляске не было никаких договоренностей, а лишь обмен мнениями.

Что касается вооружения бандеровцев, то демонстративный ответ Кремлю был дан ещё вчера – в Киев прибыл представитель США при НАТО Мэттью Уитакер обсуждать поставки боеприпасов для Patriot и дальнейших закупок для ВСУ за деньги Европы.

Показательно, что сегодня перед началом переговоров Рубио-Лаврова в зал для съемки на 15 секунд запустили прессу. Американские журналисты, нарушая правила, начали выкрикивать вопросы Лаврову, требуя пояснений, помогают ли русские Ирану наводить цели на США.

Российский министр сделал вид, что не расслышал.

Иран – это действительно одна из возможных точек «зеркального» воздействия на США. Хотя Москва и не признаёт помощь Тегерану.

Так что всё выглядит так, что обе стороны готовятся к дальнейшей конфронтации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы продолжат руками ВСУ бить по России и принуждать к остановке СВО без достижения целей. Москва – не афишируя, помогать Тегерану в отражении американской агрессии.

«Зеленский летит в США на похороны Линдси Грэма (экстремист и террорист в России) и там, вероятно, встретится с Трампом. И скорее всего, из публичного шоу на этой встрече Кремль окончательно и бесповоротно и узнает, на чьей стороне теперь Трамп. Хотя давно все уже понятно и так», – комментирует политолог Максим Жаров.

«Трамп и его команда «кинули» российскую сторону и окончательно легли на байденовский курс в отношении Украины (с той лишь разницей, что США теперь не поддерживают её безвозмездно)», – соглашается политолог Алексей Пилько.

Впрочем, телеведущий Максим Шевченко полагает, что у России ещё есть, чем поманить Трампа накануне выборов – не зря глава ФБР Кэш Патель планирует визит в Россию.

«Дух Анкориджа выдохся, финансовый трек через Дмитриева до конца не сложился, но у нас есть материалы, которые вам пригодятся перед выборами в Конгресс», – поясняет автор.

Шевченко полагает, что Москва может передать в Вашингтон данные спецслужб с компроматом на врагов Трампа. Одна из папок – «украинский кейс: Миндич, Ермак, НАБУ, координирующее свои действия с ФБР, и семья Байденов с их газовыми делами».