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России понадобилось около 10 дней интенсивных ударов по портам Большой Одессы и заходящим туда судам, чтобы прекратить работу морского коридора со странами НАТО, который действовал несколько лет, обеспечивая бандеровцев оружием и поступлениями в бюджет от экспорта.

Сегодня украинский министр АПК Тарас Высоцкий сообщил, что иностранные суда полностью прекратили заходы в украинские порты из-за риска быть атакованными Россией.

«Коммерческое торговое судоходство на Украине входит в самый жëсткий кризис с начала СВО, а гигантский дефицит украинского бюджета будет ещë выше прогнозов», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Зеленский собирается обращать на это внимание? Или пока все заняты тем, у кого какой рейтинг, кто какую должность будет занимать? Защита портов, Черного моря – прямо сейчас должно быть приоритетом», – негодует депутат Верховной рады террорист Алексей Гончаренко.

«Теперь грузы будут отправлять в Констанцу, если речь идёт о поставках вооружений, а там топить сложнее. До Одессы по земле – около 500 км. А вот как отправлять зерно – это серьезная проблема», – комментирует экономист Александр Дудчак.

Впрочем, военкор Александр Коц напоминает, что в 2022 году Украина уже вывозила зерно через Дунай в Румынию. Вопрос в том, позволит ли Россия повторить этот опыт сейчас.

Бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев прогнозирует, что зерно в Румынию будут везти «по мосту через Днестровский лиман и по мосту через Днестр».

«Буквально две точки, на которых будет держаться очень значительная часть грузового трафика… Остро необходимо бить по этим двум мостам, просто на регулярной основе, чем получится дотянуться. Ибо, выведя их из строя на пару месяцев, мы причиним очень большой экономический ущерб Киеву. И для этого нет необходимости добиваться полного разрушения мостов, главное повредить их, и регулярно обновлять повреждения», – пишет Васильев.

Тем временем, Киев созывает заседание Совбеза ООН, где будет жаловаться, будто перекрытые порты оставили без зерна и перед угрозой голода страны Африки.

Эти тезисы наверняка подхватит и западная пропаганда. Умалчивая, что морская блокада Одессы стала лишь ответом Кремля на дроновые атаки ВСУ в Азовском море и Черном море. Ответом, запоздавшим на несколько лет.

«А ведь так Украина радовалась и плясала, когда им бандит и террорист Бровди по кличке Мадьяр докладывал об ударах по танкерам и сухогрузам в Азовском и Черном морях. Интересно, кто-то на Украине когда-нибудь научится понимать причинно-следственные связи?!» – напоминает политолог Владимир Корнилов.

«Запад будет использовать страны Глобального Юга, которые более всего страдают от роста цен на зерно, для усиления давления на Россию… К этому имеет смысл подготовиться и сформулировать ясные и жёсткие предложения России по прекращению войны», – пишет политолог-иноагент Сергей Марков.

На фоне того, что российские порты также ограничили работу, мировые цены на зерно выросли почти на 4%.

Комментаторы спорят, для кого хуже ситуация.

«Наши грузопотоки несопоставимо больше украинских. Через черноморские порты идёт около трети всего морского товарооборота страны — не только зерно, а ещё нефть, удобрения, металлы и многое другое. Потеряв этот маршрут, мы потеряем гораздо больше, чем Украина. Нам будет больнее», – настаивает ныне живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

А вот украинский политолог Михаил Чаплыга имеет иное мнение.