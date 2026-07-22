Новый главком ВСУ Драпатый сходу угодил в политическую ловушку
Назначенный главкомом ВСУ Михаил Драпатый угодил в политическую ловушку, оставленную для него предшественником Александром Сырским.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас уже можно говорить о том, что Зеленский отказался от Сырского, сбрасывает Сырского как политический балласт – исключительно для того, чтобы самосохраниться. Он меняет Сырского на Драпатого.
Более того, была создана ловушка для Драпатого. Поскольку в последнее время были очень серьезные заявления со стороны Сырского относительно успехов на фронте», – сказал Бондаренко.
«Вплоть до того, что Сырский послал даже нескольких бойцов, чтобы они в уже оккупированной Константиновке снялись со знаменем в местном Доме культуры, и эти бойцы попали в плен потом.
То есть, был создан определенный миф о больших успехах на фронтах, и теперь, если Драпатый в ближайшее время не покажет какие-то успехи, люди Сырского, а у него очень много людей в армии на разных должностях, начнут работать против него. Хотя, скорее всего, сейчас их будут менять достаточно активно», – добавил он.
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