Новый главком ВСУ Драпатый сходу угодил в политическую ловушку

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Назначенный главкомом ВСУ Михаил Драпатый угодил в политическую ловушку, оставленную для него предшественником Александром Сырским.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас уже можно говорить о том, что Зеленский отказался от Сырского, сбрасывает Сырского как политический балласт – исключительно для того, чтобы самосохраниться. Он меняет Сырского на Драпатого. Более того, была создана ловушка для Драпатого. Поскольку в последнее время были очень серьезные заявления со стороны Сырского относительно успехов на фронте», – сказал Бондаренко.