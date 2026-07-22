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После ночной атаки БПЛА Большая Ялта осталась без света. Разрушены подстанции в Массандре, Гаспре, Алупке и Понизовке.

Пока их не восстановят, электричество будет подаваться только от генераторов, имеющихся у крупных торговых сетей, а также в здании администрации Ялты и её терорганов, куда ялтинцев и гостей города приглашают зарядить мобильные телефоны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В результате атаки пострадали жилые дома и объекты электроснабжения не только в Большой Ялте, но и в соседней Алуште. Там электричество частично вернулось в дома, однако мощностей не хватает для работы электроплит и подачи воды на верхние этажи высоток.

На восстановление энергоснабжения в Ялте уйдет минимум 3–4 дня, и местная администрация уже готовится принимать заявления на выплату компенсации в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи за отсутствие света более двух суток.

Пока же стоит задача временно расселить жильцов дома по улице Красноармейской, которые после ночной атаки БПЛА не могут вернуться в свои квартиры: идет техническое обследование конструкций здания. Следующим этапом станет строительная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о восстановлении дома. Выгорели семь квартир на верхних этажах, обрушилась часть фасада. Из семи пострадавших в стационаре Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА остаются только трое: у двоих осколочные ранения, один отравился продуктами горения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, хотя комментаторы называют ночную атаку акцией запугивания и частью плана по созданию гуманитарного кризиса в России.

«На самом деле Украина потеряла берега как псевдогосударство. Киевский режим и его конкретные представители не только берега потеряли, но и пробили дно. В Ялте никаких военных объектов нет; то же самое можно сказать и о Сочи, где, кроме хлебозавода и чайных плантаций, тоже ничего нет. Здесь стремление добиться тех целей, которые изначально ставились противоположной стороной: раскачать нашу лодку, повлиять на морально-психологическое состояние населения, тем более что грядут выборы. «Закрепить успехи», которые до этого достигались украинской стороной ударами по автобусам с обычными гражданами, по тем же складам Wildberries, по детям на Донбассе. Я думаю, здесь нет смысла давать особые оценки — это преступление против человечности», — отметил в эфире «Первого севастопольского» директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв.

В атаке на Ялту прослеживается некий символизм британских кураторов Киева: по их наводке летели БПЛА на здание «Панорамы Севастополя», запечатлевшей события Крымской войны, а теперь атаке подвергся город, где был установлен миропорядок по итогам Второй мировой войны, который сейчас пытаются пересмотреть.

«ВСУ имеют согласованный с западными кураторами план по обрушению российской экономики и созданию неприемлемых условий жизни. Сначала системно наносились удары по НПЗ, которые вызвали ценовой шок и топливный кризис. Потом начали наноситься удары по ключевым логистическим комплексам, на которых торгуют миллионы предпринимателей. “Мираторг” заявил о нанесении удара по своему логистическому комплексу в Белгородской области. То есть мы уже видим переход от непродовольственных товаров к продовольственным, чтобы в совокупности с топливом создать полноценный гуманитарный кризис на территории России, дефицит ключевых товаров и вовлечь в этот процесс широкие массы населения, которые долгое время находились в состоянии нормальности, несмотря на то, что пятый год уже идёт война», — подчеркнул политолог, военблогер Алексей Живов.

По его словам, комплексный террористический план по запугиванию населения путём неизбирательных ударов и уничтожению топливной и продовольственной инфраструктуры страны приведет к некой грани, когда нам придётся делать выбор: угрожает это существованию Российской Федерации или ещё пока нет.

Живов считает, что если подобные удары продолжатся, можно говорить о наличии такой угрозы.