На заведение сербских репатриантов в Боснии напали трое пьяных исламистов

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Очередное нападение на сербов, вернувшихся в свои родные дома на территории бошнякско-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины, произошло в селе Лушка Паланка неподалеку от городка Сански Мост.

Сански Моск и окрестности до 1995 года были частью Республики Сербской, но их отторгнули в ходе подготовленного и поддержанного с воздуха и разведданными НАТО блицкрига бошнякских и хорватских вооружённых банд. После чего в оккупированном крае прошли этнические чистки, его массово покинуло сербское население, были сожжены 35 православных церквей и монастырей.

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Объектом атаки сербофобов стала супружеская чета, вернувшаяся в родные края из Сербии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После возвращения в десятых годах в родное село Мика Давидович и ее муж Желько Матич открыли ресторанчик «Последняя станция Мика». Поначалу они получали угрозы от местного бошнякского населения, но со временем инциденты прекратились. Однако на днях произошло ЧП.

Трое пьяных посетителей избили супругов, угрожая им убийством.

Нападавшими оказались жители соседнего села Файтовац Сувад Башич, Хасан Рекич и Мухарем Башич, изрядно хлебнувшие, вопреки «Шариату» харамного напитка. Все они остаются на свободе.