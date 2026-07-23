«Слава России!» – Молдавская молодежь троллит главного русофоба страны

Елена Острякова.  
23.07.2026 13:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 952
 
Дзен, Молдова, Молодёжь, Политика


Ветеран русофобии в Молдове бывший депутат молдавского парламента Оазу Нантой как минимум трижды подвергался троллингу со стороны молодежи в Кишиневе.

На это он пожаловался новостному каналу eNews.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ветеран русофобии в Молдове бывший депутат молдавского парламента Оазу Нантой как минимум трижды подвергался...

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«Я хожу пешком, моя лысина узнаваема, и было три прецедента, когда мимо меня проходили молодые люди и с нажимом так говорили: «Слава России!». Это было после 24 февраля 2022 года. И они не выросли на Камчатке или Калининграде. Они – продукт нашего общества», – сказал Нантой.

Нантой известен тем, что регулярно выступает с русофобскими заявлениями, поддерживает бандеровцев, а также выступает за ликвидацию Приднестровья и Гагаузии.

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English version :: Читать на английском «Слава России!» – Молдавская молодежь троллит главного русофоба страны

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