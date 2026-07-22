«Запорожье превращается во фронтовой город. Днепропетровск на очереди» – укро-эксперт развенчал прощальную браваду Сырского
Пока украинскому обывателю скармливают успокаивающую ложь об успехах ВСУ, российская армия берёт в окружение Орехов и приближается к Запорожью.
Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сырский на прощание сказал, что ВСУ – это армия, которая от обороны перешла к наступлению. Ну, извините, бои в Днепропетровской области за избушку лесника, размен того же Орехова на несколько сел в Днепропетровской области – не эквивалентный.
Потеряем Орехов – это дорога на Запорожье, 60 километров. А Запорожье стратегически намного важнее, чем Славянско-Краматорская агломерация. Намного важнее. И с юга начнут подходить к Днепру.
Запорожье уже превращается во фронтовой город, и Днепр тогда на очереди, так как-то это вот не вяжется с такими оптимистическими заявлениями о том, что, дескать, все наладилось», – сказал Золотарев.
В свою очередь, Олег Стариков подчеркнул, что ждать этого осталось недолго, потому что Орехов на пороге окружения.
«Российская группировка Днепр начала продвижение на север в район Орехова, и продвинулась до 10 километров. Это штурмовые группы, но если они там закрепятся, это будет уже контролируемая территория.
Группировка Восток начала движение на запад, обходя Орехов с севера, дойдя до Николаевска, где есть угроза перерезания основной магистрали снабжения Орехова.
То есть, окружают Орехов, и перерезают логистику. С трёх сторон окружат, возьмут под оперативный огневой контроль – и выдавят наши войска. Оставят одну дорогу, чтобы войска вышли», – добавил Стариков.
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