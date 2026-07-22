«Это полная катастрофа»: смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость – Бондаренко

Из-за огромных потерь на фронте и бегства населения за границу, на Украине значительно выросла смертность и катастрофически снизилась рождаемость.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ужас продолжается по всей Украине. Сегодня Минюст официально публикует данные (мы можем, какие там неофициальные): смертность в Украине в 4 раза превышает рождаемость. Динамика, причем, продолжает ухудшаться.

По сравнению с первым полугодием 25-го года, число рождаемости сократилось на 16%. Ну а если там довоенная статистика, то это вообще минус половина, в два раза. А смертность в этом году растет на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

И вроде бы как сухая статистика, но мы немного забываем, что с этой войной выплескивают и ребенка – то, ради кого это все, в принципе, и делается. Это украинцы, украинский народ. Это же катастрофа демографическая, то, что публикует официально Минюст», – сказал Шелест.