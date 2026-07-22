«Это полная катастрофа»: смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость – Бондаренко
Из-за огромных потерь на фронте и бегства населения за границу, на Украине значительно выросла смертность и катастрофически снизилась рождаемость.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ужас продолжается по всей Украине. Сегодня Минюст официально публикует данные (мы можем, какие там неофициальные): смертность в Украине в 4 раза превышает рождаемость. Динамика, причем, продолжает ухудшаться.
По сравнению с первым полугодием 25-го года, число рождаемости сократилось на 16%. Ну а если там довоенная статистика, то это вообще минус половина, в два раза. А смертность в этом году растет на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
И вроде бы как сухая статистика, но мы немного забываем, что с этой войной выплескивают и ребенка – то, ради кого это все, в принципе, и делается. Это украинцы, украинский народ. Это же катастрофа демографическая, то, что публикует официально Минюст», – сказал Шелест.
«Правда, это ужасающие цифры. И эта цифра свидетельствует и о тотальном катастрофическом снижении рождаемости, и о гибели значительного количества людей на фронте.
И то, что значительная часть трудоспособного населения уехала, а количество умерших пенсионеров фактически начинает очень серьезно влиять на статистику относительно оставшихся людей.
Хотя нам не говорят правду, сколько людей сегодня проживают реально в Украине, сколько людей уехало, сколько людей реально живут сегодня непосредственно на территории Украины и так далее. То есть у нас нет четких данных, нет четкого понимания», – прокомментировал Бондаренко, намекая, что ситуация еще намного хуже.
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