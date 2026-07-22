Зеленский нашёл оправдание неготовности Украины к зиме – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
22.07.2026 20:48
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинский узурпатор Зеленский будет пытаться заменой Кабинета министров оправдать неготовность к отопительному сезону.

Об этом на канале «Politeka» заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Зеленский будет пытаться заменой Кабинета министров оправдать неготовность к отопительному сезону. Об...

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«Ротация, которая произошла в Кабмине – это попытка одних вывести из-под удара, а вторых под него типа не завести. То есть, Свирденко убрали, теперь всегда у Корецкого будет возможность сказать: «Это не я, у меня было мало времени подготовиться к зиме».

Вернее, подготовить страну к отопительному периоду, который придет буквально через несколько месяцев. А со Свириденко уже ничего не сделаешь, с нее взятки-гладки.

Но есть проблема, это Шмыгаль. Он переехал из предыдущего правительства в это правительство, и сказать «я не я, квартира не моя», не получится.

Он до этого был премьером, потом министром обороны, который должен был точно так же обеспечивать защиту объектов критической инфраструктуры. Ну и министр энергетики, который и несет непосредственно ответственность за то, будет ли тепло или не будет тепло в нашей батарее», – сказал Разумков.

«К сожалению, я считаю, что далеко не во всех батареях будет тепло. Я, в отличие от власти, замалчивать это не буду: эта зима будет ещё более серьёзной, нежели предыдущие.

Мы видим с вами, что русские бьют баллистикой. Они пока не били по объектам критической инфраструктуры, по подстанциям – я думаю, что они откладывают это на осень, на зиму.

Они как уничтожали, так и дальше будут уничтожать все на своем пути. И, в том числе, бить и по ТЭЦ, и по подстанциям. И это приведет к тому, что мы видели и прошлой зимой.

Плюс за этот промежуток времени и с таким менеджментом – полностью восстановить хотя бы до уровня прошлой зимы объекты критической инфраструктуры не получилось», – жаловался депутат.

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