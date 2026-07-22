Украинский узурпатор Зеленский будет пытаться заменой Кабинета министров оправдать неготовность к отопительному сезону.

Об этом на канале «Politeka» заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ротация, которая произошла в Кабмине – это попытка одних вывести из-под удара, а вторых под него типа не завести. То есть, Свирденко убрали, теперь всегда у Корецкого будет возможность сказать: «Это не я, у меня было мало времени подготовиться к зиме».

Вернее, подготовить страну к отопительному периоду, который придет буквально через несколько месяцев. А со Свириденко уже ничего не сделаешь, с нее взятки-гладки.

Но есть проблема, это Шмыгаль. Он переехал из предыдущего правительства в это правительство, и сказать «я не я, квартира не моя», не получится.

Он до этого был премьером, потом министром обороны, который должен был точно так же обеспечивать защиту объектов критической инфраструктуры. Ну и министр энергетики, который и несет непосредственно ответственность за то, будет ли тепло или не будет тепло в нашей батарее», – сказал Разумков.