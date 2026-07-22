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В случае начала войны с Россией, страны НАТО не смогут провести мобилизацию, поэтому будут прикрываться Украиной и другими сателлитами.

Об этом на своём канале заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейский человек, со своими маникюрами, не будет рыть окопы. Это надо быть идиотом, чтобы так подумать. Там концепция профессиональной армии. И лозунг «Нет войне» там никто не воспринимает, как трусость или капитуляцию. Там нет такого, как у нас. Никто не строит из себя киборгов, героев, или даже храбрых. Все говорят: «Вон там правительство, министр обороны. Мы 80 лет им платили налоги, чтобы они обеспечивали нашу мирную жизнь. Прошу, ваш звёздный час, министры». Это головная боль правительств, а не людей», – сказал Дроздов.