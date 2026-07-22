«Европейцы не будут воевать с Россией – они просто прикроются нами» – львовский русофоб
В случае начала войны с Россией, страны НАТО не смогут провести мобилизацию, поэтому будут прикрываться Украиной и другими сателлитами.
Об этом на своём канале заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Европейский человек, со своими маникюрами, не будет рыть окопы. Это надо быть идиотом, чтобы так подумать. Там концепция профессиональной армии.
И лозунг «Нет войне» там никто не воспринимает, как трусость или капитуляцию. Там нет такого, как у нас. Никто не строит из себя киборгов, героев, или даже храбрых.
Все говорят: «Вон там правительство, министр обороны. Мы 80 лет им платили налоги, чтобы они обеспечивали нашу мирную жизнь. Прошу, ваш звёздный час, министры». Это головная боль правительств, а не людей», – сказал Дроздов.
«В крайнем случае, люди сядут на самолёты, и полетят в Испанию, там пересидят. Страны НАТО не корчат из себя невесть кого. У них есть, кем прикрыться, не будем показывать пальцем. Это ведь не наши горлопаны.
Если есть, кем прикрыться, они сделают всё, чтобы так сделать. И так поступил бы каждый мудрый», – добавил он.
English version :: Читать на английском «Европейцы не будут воевать с Россией – они просто прикроются нами» – львовский русофоб