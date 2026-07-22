«Европейцы не будут воевать с Россией – они просто прикроются нами» – львовский русофоб

Вадим Москаленко.  
23.07.2026 00:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 303
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае начала войны с Россией, страны НАТО не смогут провести мобилизацию, поэтому будут прикрываться Украиной и другими сателлитами.

Об этом на своём канале заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае начала войны с Россией, страны НАТО не смогут провести мобилизацию, поэтому будут...

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«Европейский человек, со своими маникюрами, не будет рыть окопы. Это надо быть идиотом, чтобы так подумать. Там концепция профессиональной армии.

И лозунг «Нет войне» там никто не воспринимает, как трусость или капитуляцию. Там нет такого, как у нас. Никто не строит из себя киборгов, героев, или даже храбрых.

Все говорят: «Вон там правительство, министр обороны. Мы 80 лет им платили налоги, чтобы они обеспечивали нашу мирную жизнь. Прошу, ваш звёздный час, министры». Это головная боль правительств, а не людей», – сказал Дроздов.

«В крайнем случае, люди сядут на самолёты, и полетят в Испанию, там пересидят. Страны НАТО не корчат из себя невесть кого. У них есть, кем прикрыться, не будем показывать пальцем. Это ведь не наши горлопаны.

Если есть, кем прикрыться, они сделают всё, чтобы так сделать. И так поступил бы каждый мудрый», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Европейцы не будут воевать с Россией – они просто прикроются нами» – львовский русофоб

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