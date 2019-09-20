Адвокат Савченко: Украинцам наплевать на крымских татар

20.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Арестованным в Крыму меджлисовцам украинское государство и общество уделяет крайне мало внимания.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил московский адвокат Николай Полозов, защищающий в России украинских террористов и экстремистом-меджлисовцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание обратило внимание, что на Украине мало говорят о крымских татарах и вокруг них не поднимается такая волна, как в случае с террористом Олегом Сенцовым

«Почему так мало внимания к крымским татарам? Я всегда тоже задаюсь этим вопросом. Почему в Украине общество, СМИ, государство так мало уделяет этому внимания», – недоумевает адвокат.

По его словам, этот вопрос нужно адресовать прежде всего к украинскому обществу.

«Неужели крымские татары – люди второго сорта? Хуже, чем этнические украинцы, которые находятся в российских тюрьмах? Если взять любого депутата Верховной Рады и попросить назвать пять фамилий крымских татар – политзаключенных, я уверен, что подавляющее большинство даже 2-3 не вспомнит. Они не знают. Об этом мало говорят, мало пишут, и это большая проблема. А именно информационная поддержка зачастую является одним из факторов безопасности человека. Мы не видим заинтересованности в этом вопросе у власти. И у них может возникать ощущение, что Украина их бросает», – сказал Полозов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», главарь меджлисовцев Рефат Чубаров возмутился тем, что его соратников не включили в списки на обмен.

Читайте также: Экс-лидер УНА-УНСО одобрил погром базы меджлиса под Херсоном