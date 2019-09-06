Чубаров в ярости: Экстремистов-меджлисовцев менять не будут

06.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Во время грядущего обмена задержанными между Украиной и Россией в списках не будет меджлисовских экстремистов.

Об этом в своем блоге заявил главарь запрещенной в РФ группировки Меджлис, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, согласившись на обмен без меджлисовцев, украинская власть способствует укреплению России в Крыму.

«Как вы понимаете, заточенные в российских тюрьмах крымские татары не подлежат обмену, потому что российские оккупанты объявили с момента захвата ими Крыма всех его жителей, граждан Украины, своими гражданами. А украинская власть, соглашаясь с любыми форматами обмена/освобождения своих граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, на самом деле лишь поощряет страну – агрессора в ее потугах укрепиться во временно оккупированном Крыму», – заявил Чубаров.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.