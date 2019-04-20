Адвокату, подавшему иск о снятии Зеленского, пообещали «набить е#ало и обо##ать голову»

20.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Адвокат Андрея Хилько, который подал иск в Шестой административный апелляционный суд Киева о снятии Владимира Зеленского с выборов и которого связывают с работой на штаб президента Порошенко, опасается за свою безопасность.

Об этом адвокат заявил в присутствии вызванной им полиции у здания суда, где рассматривается иск , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О вас говорят ваши коллеги, что вы недоразумение, вы сейчас говорите, что я вам угрожал убийством – молодой человек, почитайте, пожалуйста, что там написано, я вам написал кое-что в личку, но я вам не угрожал, я сказал, что мы встретимся с вами один на один после выборов, и я вам как мужчина мужчине всё это объясню», – заявил в лицо Хилько мужчина, представившийся Алексеем.

«Данный человек сказал мне, цитирую: набью е#ало, обо##у голову», – объявил адвокат.

«Да, не отрицаю», – согласился обидчик.

«Уничтожу, кто ты такой, чмо», – продолжал цитировать Хилько.

«Нет, – не согласился Алексей. – А ты – чмо, ты чмо, я тебе это перед камерами говорю. Ты – чмо, ты – чучело. Твои же коллеги говорят, что ты чучело. Недоразумение».

Позже сотрудник штаба Порошенко перед журналистами заявил, что теперь опасается за свою жизнь.

«Я вчера не попал, на стадион, на дебаты, хотя я судился относительно этого вопроса, меня какие-то четыре личности не пропустили, хотя я прошёл три пункта контроля. Но посмотрев по телевидению, я увидел, что два кандидата заявляют о демократии, о возможности обратиться в суд любому.

Поэтому фактически действия, которые происходят вокруг этого процесса, когда мне угрожают убийством, как мне человек написал, извините, «по е#алу, обо##ть голову», – напомнил адвокат под возмущённые напоминания репортёров о прямом эфире.

«Я понимаю, но извините, сейчас человек, который стоит за спиной, может со мной что-то сделать. Правоохранительные органы, где этот человек?» – пожаловался Хилько.

Также он отметил, что пришёл как независимый наблюдатель, а не юрист или представитель Петра Порошенко.

Напомним, что завтра пройдет второй тур выборов президента Украины. Все соцопросы показывают безнадежное отставание действующего президента Петра Порошенок от комика Владимира Зеленского.