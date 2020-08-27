Агент СБУ Гордон открыто анонсировал погромы в Минске

27.08.2020, Москва, Владимир Гладков

В ближайшие несколько дней в Белоруссии начнутся беспорядки, организатором которых якобы будет не СБУ, а Россия, готовая прийти на помощь Союзному государству при наличии внешней угрозы и появления на улицах экстремистов-погромщиков

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путина надо читать и слушать между строк. Он сказал: «Мы будем оказывать военную помощь Беларуси только в рамках ОДКБ при наличии военной угрозы от третьих стран». Но он сказал, что если будут происходить беспорядки, если радикалы будут громить банки и магазины, и создавать такие эксцессы, то по просьбе Лукашенко Владимир Путин подготовил резерв силовиков, которые немедленно на это отреагируют.

Перевожу на доступный язык – если начнутся беспорядки – Россия введёт боевиков на территорию Белоруссии, чтобы помочь Лукашенко», – сказал он.

Киевский пропагандист подчеркнул, что виноватой в беспорядках обязательно окажется Россия, которой такой расклад якобы чрезвычайно выгоден.

«А теперь я рискну предположить, что эти беспорядки начнутся. И начнут их либо в воскресенье, когда будет идти мирное шествие, то ли до этого. Начнут их специальные провокаторы, которые будут выпущены российскими спецслужбами для того, чтобы создать прецедент и предлог для ввода российских сил на территорию Беларуси», – сочинил легенду агент СБУ.

«То есть я предполагаю, что в ближайшие дни в Беларуси начнут громить банки, магазины, и начнутся прочие вещи, которые дадут зелёный свет введению контингента силовиков со стороны РФ», – расписал диверсию СБУ Гордон.