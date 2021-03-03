Албанцы позарились на чужие земли

03.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Собравшиеся накануне в албанском городе Лежа в честь 577-летия Лежской лиги лидеры албанских общин Косово, Сербии, Черногории и Северной Македонии делали провокационные заявления.

В частности, вероятный «премьер-министр» Косово Альбин Курти высказался за присоединение края к Албании.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», лидеры албанских диаспор балканских стран собрались в городе Лежа в честь 577-летия Лежской лиги, в свое время объединившей албанских, тогда еще христианских князей и сербское княжество Зета в борьбе против османов. В церемонии, организованной местными муниципалитетом, присутствовали лидер паналбанского косовского движения «Самоопределение», вероятный «премьер-министр» края Альбин Курти, лидер албанско-бошнякской фракции в Народной скупщине Сербии Шаип Камбери, скандальный мэр пригорода черногорской столицы Подгорицы – Тузи, Ник Джелошай, лидер черногорского Альянса за албанцев Зиадин Села. Что характерно, никто из руководства Албании в церемонии не участвовал.

При этом гости Албании делали скандальные заявления, как правило, касающиеся не истории, а современности, причем, способные спровоцировать негативную реакцию соседей албанского государства.

«Для объединения ( с Албанией – ред.) потребуется больше времени, но это историческое намерение и желание всех албанцев, – заявил Курти. – К сожалению, статья 1.1 Конституции Косово противоречит статье 1.3, потому что в статье 1.1 говорится, что Косово является независимым, суверенным и демократическим государством, а в статье 1.3 запрещается присоединение к другому государству. В этом смысле независимость Косово не допускает конституционного объединения с другим независимым государством, таким как Албания. Но, в то же время, статья представляет собой препятствие для интеграции другого типа, например европейской».

При этом депутат Народной скупщины Шаип Камбери говорил о присоединении к Косово сербской Прешевской долины, где албанцы в ряде муниципалитетов составляют большинство, и о том как Сербия «угнетает» местных албанцев.

Зиадин Села, Шаип Камбери и Альбин Курти.

«Ни падение Берлинской стены, ни распад Югославии, ни падение правительства Слободана Милошевича не улучшили социальную ситуацию, а также политическое и правовое положение албанцев в Прешевской долине. К албанцам в Прешевской долине не относятся как к равным гражданам, несмотря на процесс присоединения Сербии к Европейскому Союзу, который закрыл глаза на авторитарную политику абсолютной власти Александра Вучича, направленную против меньшинств и албанцев», – сказал Камбери.