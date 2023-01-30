Американские аналитики «разводят» Москву на прекращение боевых действий

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Обслуживающий Белый дом и Пентагон аналитический центр Rand выпустил новый доклад, в котором самым вероятным и выгодным для США вариантом прекращения боевых действий на Украине названо политическое урегулирование. России за это обещают сохранение части территориальных приобретений, снятие санкций и даже нейтралитет Украины.

Судя по всему, как и в случае с Минскими соглашениями, главной целью США является выигрыш времени для Киева с целью укрепления вооружённых сил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Доклад Rand озаглавлен «Как избежать долгой войны. Политика США и траектория российско-украинского конфликта». Исследование рассматривает конфликт на Украине только в контексте интересов США и возможных действий Вашингтона, чтобы продвигать траекторию, которая наилучшим образом отвечает этим интересам.

Исследование опирается на пять ключевых аспектов, определяющих альтернативные траектории войны. На первое место поставлено возможное использование Россией ядерного оружия, однако, по сути, написано только, что Запад даст на это «незамедлительный ответ».

Столь же коротко описан и второй аспект – возможная эскалация конфликта между Россией и НАТО. Вариант атаки на страны НАТО со стороны России аналитики Rand не исключают, хотя и считают вероятным «в ограниченном варианте». А вот последующие три аспекта касаются, собственно, вооружённого конфликта на территории нынешней Украины.

В аспекте территориального контроля в документе сказано, что возврат Украине ныне подконтрольных России территорий – в интересах США, но это не является гарантией завершения конфликта, а скорее ведёт к риску эскалации со стороны России. С другой стороны, если Украина примет границы декабря 2022 года, то это не гарантия, что РФ не двинется глубже, считают аналитики Rand.

Прекращение же войны в варианте, когда Украина получит полный контроль над всей своей международно-признанной территорией, остается, по их мнению, крайне маловероятным исходом. Они отмечают, что линия контроля по состоянию на декабрь 2022 года не лишает Киев экономически важных территорий, которые резко повлияли бы на жизнеспособность страны.

В аспекте продолжительности конфликта аналитики Rand отмечают, что у затяжной войны есть плюсы для США в виде военного и экономического ослабления России и снижения энергозависимости Европы от России. Однако экономические (стоимость поставляемой помощи, беженцы, мировая инфляция и рост цен на энергоресурсы и тд), а также внешнеполитические риски (пока США заняты Украиной, Китай получает преимущество в конкуренции с США) делают длительный конфликт невыгодным для США, считают они.

В последнем (и, по сути, главном) аспекте – о форме прекращения войны – сказано, что есть варианты полной победы одной из сторон, перемирия или политического урегулирования.

При этом первый вариант признан невозможным для обеих сторон:

«Для России такой победой может быть фундаментальное изменение политической системы Украины, например, свержение президента Зеленского… Для Украины абсолютной победой стало бы лишить Россию любой возможности оспаривать территориальный контроль Киева. Принуждение российской армии к возврату за международно-признанную границу не приведет к такому исходу».

Вариант перемирия предполагает создание демилитаризованных зон и выплату репараций, – соответственно, Россию не устроит. Самый вероятный и выгодный для США вариант – политическое урегулирование.

Авторы исследования выделяют четыре шага, которые США могут сделать для начала реального переговорного процесса: уточнение планов будущей поддержки Украины, взятие на себя обязательств по обеспечению безопасности Украины, предоставление гарантий нейтралитета страны и установление условий снятия санкций с России.

«Территориальный контроль, хотя и чрезвычайно важный для Украины, не является самым важным измерением будущего войны для США. Учитывая возможную эскалацию войны между Россией и НАТО или использование Россией ядерного оружия, предотвращение затяжной войны является более приоритетной задачей для США, чем способствовать значительно большему территориальному контролю Украины», – сказано в докладе аналитического центра Rand.

Примечательно, что документ появился после того, как Россия провела частичную мобилизацию армии и военной промышленности, остановила контрнаступление ВСУ, перешла в локальные наступления и начала готовить более масштабное. Судя по всему, США всеми силами, в том числе имитацией переговоров, пытаются затормозить российское наступление до тех пор, пока украинские войска не получат западную бронетехнику, а возможно – боевые самолёты и ракеты большой дальности, и будут сами готовы наступать.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признал Минский процесс «дипломатической имитацией».