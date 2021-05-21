Американские военные закрепляются в Казахстане

21.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Для Соединенных Штатов очень выгодно иметь в Казахстане свой воинский контингент на долговременной основе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Издание напоминает, что недавно на брифинге Нур-Султане представители США рассказали, что именно их эксперты провели оценку работ и консультации по сбору (утилизации) неразорвавшихся боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, где в 2019 году произошла детонация арсенала.

«Там взорвались склады с советскими и, возможно, российскими боеприпасами, а у военных саперов РФ есть богатый опыт по их сбору и утилизации. Однако почему-то в Минобороны Казахстана решили, что оценку нейтрализации последствий взрывов на арсенале в Арыси лучше проведут специалисты американского отряда быстрого реагирования», – отмечается в публикации.

В свою военный эксперт полковник Шамиль Гареев говорит, что не удивится, если американские военные вскоре снова появятся в Арыси.

«И будут ли там только инженеры, саперы, а не другие специалисты, к примеру, представители разведки, радиотехнических войск, сил ВВС, ПВО – это большой вопрос», – говорит Гареев.

Он обращает внимание, что Арысь – это город, который находится буквально в нескольких десятках километров от границы с Узбекистаном и связан с Ташкентом железной дорогой, которая также ведет к космодрому Байконур.

«Для американцев выгодно в этом регионе иметь свои подразделения на долговременной основе. И есть опасение, что казахстанское руководство этому не будет сильно противиться», – полагает эксперт.

Он напомнил, что именно Казахстан с начала операции с начала 2000-х содействовал войскам западной коалиции в деле транзита грузов США и НАТО во время операции в Афганистане.

«Тогда грузы из Европы шли по Черному морю в порты Грузии, далее в Азербайджан, через казахстанский каспийский порт Актау в Узбекистан и потом уже в Афганистан. Теперь, когда вооруженные силы стран альянса выводятся из Афганистана, возможен маршрут в обратном направлении», – не исключает Гареев.

Читайте также: США в Казахстане готовят живые контейнеры для распространения биологического оружия.