Американский посол: США и РФ сейчас нужна непубличная дипломатия

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Новости Украины

Российские войска, дислоцированные на границе с Украиной, несут угрозу для этой страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол США в Москве Джон Салливан, отвечая на вопрос, должна ли Россия отводить ради деэскалации эти войска.

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«Деэскалация подразумевает ряд действий, включая это. Недавно стало известно об определенных позитивных сдвигах в рамках Трехсторонней контактной группы при посредничестве представителя ОБСЕ. Надеемся, что будет достигнута договоренность о прекращении огня и выполнении условий перемирия июля 2020 года в Донбассе, и это будет сопровождаться деэскалацией по другую сторону границы, где российская сторона мобилизовала войска. Да, понимаю, это российская территория, но это территория России, граничащая с суверенной страной, и это очень угрожает этой стране», – сказал посол «Коммерсанту».

По его словам, такой позиции придерживаются не только США, но также НАТО и ЕС.

Также у американского дипломата поинтересовались, какие из предложений РФ по безопасности с точки зрения Вашингтона заслуживают обсуждения, а какие неприемлемы для США.

«У меня есть соображения по поводу некоторых аспектов и предложений, представленных в двух проектах документов, которые российская сторона передала нам несколько дней назад. Но я бы предпочел не участвовать в публичных дебатах по поводу этих документов. Я думаю, что в дополнение к деэскалации напряженности на Украине нам сейчас нужна непубличная дипломатия. Это то, что предпочли бы Соединенные Штаты и наши союзники», – резюмировал Салливан.