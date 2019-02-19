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Американского разведчика засекли возле Крыма
Американский самолет Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 снова ведет разведку над акваторией Черного моря и вблизи Крыма.
Об этом сообщает сервис PlaneRadar, отслеживающий авиационную активность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США вылетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит и спустя десять минут в течение трех часов «утюжил» небо вблизи полуострова.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день курсируют над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове и мониторя ситуацию в Керченском проливе.
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