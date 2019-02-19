19.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Американский самолет Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 снова ведет разведку над акваторией Черного моря и вблизи Крыма.

Об этом сообщает сервис PlaneRadar, отслеживающий авиационную активность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США вылетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит и спустя десять минут в течение трех часов «утюжил» небо вблизи полуострова.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что американские разведывательные дроны и самолеты-разведчики каждый день курсируют над Крымом, высматривая российские системы ПВО, расположенные на полуострове и мониторя ситуацию в Керченском проливе.