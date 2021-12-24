Аналитик: Запад манипулирует ситуацией вокруг распада СССР

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Из-за активного продвижения НАТО на восток Российская Федерация сейчас оказалась в очень непростой ситуации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

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«США и Евросоюз очень выгодно используют ситуацию, связанную с распадом Советского Союза в 1991 году. Когда в их интересах считать Россию правопреемницей СССР, они апеллируют к договорам, которые были заключены в период существования этого государства. Как только им что-то невыгодно, как соглашения со странами Варшавского договора, они говорят, что те были заключены с государством, которого уже не существует, поэтому все отменяются», – сказала эксперт «Известиям».

По ее словам, в силу того, что с распадом СССР оказалась сломана и система мирового порядка, все пять волн расширения НАТО оказались тяжелыми для России.

«Мы сейчас в непростой ситуации. И очень правильно, что президент без намеков четко сказал: мы просим не распространять НАТО на восток. Это честный диалог с открытым забралом. Но мы не знаем, что они нам ответят. Мяч на их стороне, и мы ждем, каким будет ответ. После того, как это произойдет, многое прояснится», – резюмировала Ветренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент РФ рассказал, что НАТО вынашивает планы по расчленению России.