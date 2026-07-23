Арестович объяснил, почему ВСУ – уникальная в истории армия

Елена Острякова.  
23.07.2026 11:46
  (Мск) , Москва
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Анархия, царящая в рядах ВСУ, делает их уникальной армией.

Об этом бывший советник Зе-офиса, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Украинские вооруженные силы единственная армия в мировой истории, которая на пятый год войны воюет хуже, чем в начале, и которая умудрилась не вырастить плеяду генералов и квалифицированный офицерский корпус. А российская – сумела», – сказал Арестович.

По его словам, украинские командиры, отвечающие за отдельные участки фронта, – это «беспомощные существа», на подответственной территории которых «шарится дикое количество левых экипажей» разных родов войск, которые отказываются подчиняться и произвольно применяют РЭБ и БПЛА – зачастую против своих же.

«Принцип единоначалия полностью разрушен в ВСУ. В каком-то смысле это даже не армия. Это толпа вооруженных людей. Вооруженных современным оружием и успешно его применяющих. Но это не армия, потому что ежедневно нарушается принцип единоначалия», – сказал Арестович.

ВСУ, утверждает Арестович, на 80% состоит из гражданских лиц. Поэтому даже в официальных военных документах  применяется слово не «приказываю», а «предлагаю».

«А когда, как мне рассказывают, на совещании сидит общевойсковой генерал, отвечающий за направление, и какой-нибудь капитан, а то и сержант сил беспилотных систем говорит: «та не, мы не будем этого делать, это не наша задача». Я бы пристрелил на месте», – сказал Арестович.

Латынина попыталась провести аналогию между ВСУ и нравами в ахейских войсках, описанных в «Илиаде».

«Зря вы так про нас. Мы воюем не по «Илиаде», а по «Свадьбе в Малиновке», – резюмировал Арестович.

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