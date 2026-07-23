Главный раскольник ПЦУ облачился в одежды «врага Украины»

Недавно шеф раскольничьей ПЦУ Думенко появился на публике в новом, очень красивом облачении. Главрасстрига явно чувствовал себя в нем красавцем и сам себе очень нравился. Вот только вскоре выяснилось, что это не его облачение. Он ни копейки на него не потратил. И оно не новое, а старинное.

Тайну невольно раскрыл в своих восторгах по данному поводу один из его клевретов. Епифан из ресторана (так Думенко прозвали за то, что он устроил питейное заведение при монастыре, отнятом у канонической Церкви), оказывается, смародерничал. Отобрал священническую одежду у последышей конкурента – Филарета Денисенко (в народе – Филармона) вместе с другим имуществом, принадлежавшим покойному анафеме.

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Это произошло после того, как ПЦУ при поддержке властей перевела под свое прямое управление Владимирский собор в Киеве, прежде служивший главным кафедральным храмом «Киевского патриарха». Однако и Филармон, в свою очередь, некогда прихватизировал и этот собор, и другую собственность канонической Церкви. Прихапнул, уходя в раскол с поста экзарха, в том числе, панагии и многие богослужебные предметы киевских митрополитов. Теперь в них кощунственно выпендривается Думенко.

«Все закономерно, – говорит наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Ведь это не Церковь, а натуральная компания гопников. Первый отступник предал-украл, потом его выкормыш предал-украл, теперь вот новый этап предательства-воровства начинается, с Епифаном и Лотышем в главных ролях».

Лотыш – это единственный изменник из всей монастырской братии Киево-Печерской Лавры, перебежавший в ПЦУ. После чего Думенко сделал его «настоятелем», сколотив одноименное юрлицо. Под этой ширмой минкульт и запустил подонков в святыню, незаконно отобранную у УПЦ.

Но «архимандрит» Лотыш, видимо, будучи полной копией своих предшественников, теперь тоже решил поиграть в собственные игрища. Недавно напросился на прием к Зеленскому с «горячими словами благодарности за личное участие в восстановлении Успенского собора», обстрел которого был явно подстроен хунтой.

Парочка также обсудила «перспективы полного восстановления собора и дальнейшего развития Лавры». Кто бы сомневался, что речь шла о дерибане. Ведь Лотыш, как и Зельц, прекрасно знают, что ныне Лавра, захваченная хапугами, – это, по выражению одного православного экперта, «магнит для притягивания бюджетных средств и спонсорских пожертвований».

Сей визит вызвал негодование у пахана ПЦУ. И тот, боясь кидка, сбросил своего экс-ставленника и короновал себя, любимого. Решил, что сам будет там красоваться в новом «имидже», а заодно финансовые потоки контролировать.

И еще об облачении. Оказалось, что ему 123 года. И оно было изготовлено в России как подарок одному из киевских архиереев. А заказал его изготовление святой праведный Иоанн Кронштадский. Которого вся киевская сатанинская камарилья, что псевдоцерковная, что властная, считает «врагом Украины». Как и прп. Серафима Саровского, блж. Матрону Московскую, блгв. князя Александра Невского, святых Царственных страстотерпцев и других настоящих угодников Божиих.

Батюшку Серафима киевские временщики записали в «покровители российского ядерного оружия». Об этом протрындел в телеинтервью директор заповедника «КПЛ» Остапенко. Он возмущался, что не только присутствуют его иконы в храмах УПЦ, но и сами храмы строятся. И православный люд своих святых не предает.

Вместо этих великих подвижников в ПЦУ вешают и «освящают» кощунственную мазню с мордами Бандеры, Шухевича, Коновальца и прочих извергов. «Освящениями» занимался и лично Думенко – например, на Ровенщине в 2023 году.