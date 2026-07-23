Путин выбил 4/5 энергетики Украины. Эта зима будет решающей, – польский вице-премьер

Елена Острякова.  
23.07.2026 14:22
  (Мск) , Москва
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Политика, Польша, Украина, Энергетика


Предстоящая зима станет решающей в украинском конфликте.

Об этом польский вице-премьер Радослав Сикорский заявил в американском аналитическом центре «Институт Гувера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предстоящая зима станет решающей в украинском конфликте. Об этом польский вице-премьер Радослав Сикорский заявил...

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«Я думаю, что эта зима будет решающей, так как Путин вывел из строя четыре пятых мощностей по выработке электроэнергии в Украине. Это, действительно, тяжело. И если он не сможет сломить волю Украины в предстоящую зиму, то, думаю, у нас есть разумные перспективы для мира в следующем году», – сказал Сикорский.

Он считает, что  сейчас на фронте «ничья с некоторыми обнадеживающими элементами для Украины».

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English version :: Читать на английском Путин выбил 4/5 энергетики Украины. Эта зима будет решающей, – польский вице-премьер

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