15.06.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Армия ЛНР подавила огневые точки ВСУ


Украинские подразделения продолжают наносить удары по населенным пунктам ЛНР.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на значительные потери, понесенные противником 13 июня в результате разрыва ствола миномёта «Молот», боевики 24 бригады ВСУ продолжили обстрел района населённого пункта Калиновка, из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов, а также произвели выстрел из ПТУР по району населённого пункта Лозовое.

В результате обстрела один наш защитник получил ранение средней тяжести. Военнослужащему своевременно оказана медицинская помощь и сейчас его жизнь вне опасности. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», – сообщил Осадчий.

По его словам, ответным огнем из незапрещенных видов оружия защитники ЛНР подавили огневые точки противника, в результате чего один боевик ВСУ был уничтожен, ещё один – получил ранения.

«Кроме того, боевики 24 бригады ВСУ предприняли попытку обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в района населённого пункта Лозовое с использованием БЛА типа «Фантом» для корректировки огня.

Благодаря слаженным действиям наших расчетов РЭБ и ПВО, входящих в состав «Единой системы управления – Альбатрос-К», нарушитель воздушного пространства республики был оперативно выявлен, опознан и уничтожен», – добавил представитель оборонного ведомства.

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