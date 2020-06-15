Армия ЛНР подавила огневые точки ВСУ

15.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

Украинские подразделения продолжают наносить удары по населенным пунктам ЛНР.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на значительные потери, понесенные противником 13 июня в результате разрыва ствола миномёта «Молот», боевики 24 бригады ВСУ продолжили обстрел района населённого пункта Калиновка, из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов, а также произвели выстрел из ПТУР по району населённого пункта Лозовое.

В результате обстрела один наш защитник получил ранение средней тяжести. Военнослужащему своевременно оказана медицинская помощь и сейчас его жизнь вне опасности. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», – сообщил Осадчий.

По его словам, ответным огнем из незапрещенных видов оружия защитники ЛНР подавили огневые точки противника, в результате чего один боевик ВСУ был уничтожен, ещё один – получил ранения.

«Кроме того, боевики 24 бригады ВСУ предприняли попытку обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в района населённого пункта Лозовое с использованием БЛА типа «Фантом» для корректировки огня.

Благодаря слаженным действиям наших расчетов РЭБ и ПВО, входящих в состав «Единой системы управления – Альбатрос-К», нарушитель воздушного пространства республики был оперативно выявлен, опознан и уничтожен», – добавил представитель оборонного ведомства.