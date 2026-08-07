Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Развернуть анти-баллистический щит над Киевом этой зимой не получится.

Об этом в ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Виктор Куртев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В эфире подняли тему создания противоракетного щита над Украиной. Ведущая заметила, что «нас кормят обещаниями про две-три недели».

«От кодификации до промышленного масштаба пройдет очень много времени. В промышленных масштабах, чтобы можно было на базе носителя ФП-7 и части системы «Фрея» развернуть анти-баллистический щит над Киевом, например, это

середина 27-го года, не раньше. То есть это тоже не ближайшая зима», – сказал Куртев.

В свою очередь, Виктор Андрусив, в 2015–2016 годах занимавший должность замглавы так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации», ныне майор ВСУ, заявил, что «лучшей защитой является нападение», заметив, что если появится возможность, то надо «лупить».

«Возможность – это ФП-9, длинная баллистика. И я прогнозирую в конце сентября – начале октября первый наш баллистический удар по Москве», – заявил Куртев.

Андрусив же призвал не посыпать голову пеплом и думать, как можно атаковать пусковые установки «Искандеров».