В Киеве анонсировали удары баллистикой по Москве в конце сентября

Игорь Шкапа.  
07.08.2026 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Развернуть анти-баллистический щит над Киевом этой зимой не получится.

Об этом в ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Виктор Куртев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Развернуть анти-баллистический щит над Киевом этой зимой не получится. Об этом в ток-шоу пропагандистки...

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В эфире подняли тему создания противоракетного щита над Украиной. Ведущая заметила, что «нас кормят обещаниями про две-три недели». 

«От кодификации до промышленного масштаба пройдет очень много времени. В промышленных масштабах, чтобы можно было на базе  носителя ФП-7 и части системы «Фрея» развернуть анти-баллистический щит над Киевом, например, это
середина 27-го года, не раньше. То есть это тоже не ближайшая зима», – сказал Куртев.

В свою очередь, Виктор Андрусив, в 2015–2016 годах занимавший должность замглавы так называемой «Донецкой военно-гражданской администрации», ныне майор ВСУ, заявил, что «лучшей защитой является нападение», заметив, что если появится возможность, то надо «лупить».

«Возможность – это ФП-9, длинная баллистика. И я прогнозирую в конце сентября – начале октября первый наш баллистический удар по Москве», – заявил Куртев.

Андрусив же призвал не посыпать голову пеплом и думать, как можно атаковать пусковые установки «Искандеров».

«Да, у нас пошла дискуссия, возможно это или невозможно, но на самом деле она поднялась не в том ключе, чтобы мы своими силами это делали. У нас нет таких сил [американские разведданные должны быть]. А второе – у них есть специальные бомбы для этого, запускаемые с самолетов. То есть и это тоже какое-то решение, понимаете», – рассуждал Андрусив.

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English version :: Читать на английском В Киеве анонсировали удары баллистикой по Москве в конце сентября

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