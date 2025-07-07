Артамонов: Отдыхать в Турции – это спонсировать войну против России
Турция активно спонсирует Украину и помогает бандеровцам воевать против России, поэтому ездить туда на отдых непатриотично и опасно.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Некоторые люди ездят отдыхать в Турцию. Ну, многие люди отличаются большой беспринципностью, как говорится, лишь бы было где отдыхать. Помню, когда после цунами в Азии многие люди плескались среди трупов, говоря, что у них отпуск оплачен.
Так вот, с этой точки зрения отдыхайте, кто хочет, дорогие соотечественники. Только я вас предупреждаю, что сейчас Турция провела испытание флагманского корабля серии сторожевиков «Иван Мазепа» для конкретно Украины. Ещё было обещано ей три корабля», – сказал Артамонов.
Он подчеркнул, что Турция строит для Украины не только военные корабли, но и другую технику, в том числе бронеавтомобили, РСЗО и дроны, и даже отправляет спецназ воевать против России.
«А можно отдыхать, конечно, чего же не отдыхать? Давайте подумаем о том, что Турция представляет бронемашины Кирпи, активно на Украину, что на Украине действует спецназ SADAT. Они работают под контролем Эрдогана. Также они производят кассетные бомбы, которые работают, так сказать, на Украине против наших солдат.
Поэтому, когда вы отправляетесь отдыхать в Турцию, вы спонсируете фактически убийство наших военнослужащих. Продолжайте, ребята. Вам, наверное, очень нравится закидываться, я не знаю, чем на курортах, да? Или вам другую географию осваивать не хочется?», – возмутился Артамонов, и посоветовал отдыхать в России.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: