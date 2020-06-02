Вечирко на бензовозе. История приобретает новый оборот

02.06.2020, Москва, Александр Ростовцев

Шумная история с Богданом Вечирко, обвиняемом в попытке давить людей во время протеста в Миннеаполисе, получила неожиданное продолжение.

Проведённые с задержанным первичные следственные действия опровергают обвинения, выдвигаемые в адрес Вечирко, как попытку давить людей тяжёлым грузовиком в стиле европейских исламистов. Судя по всему, парень просто оказался не в то время и не в том месте.

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Адвокаты задержанного сообщают, что, из показаний задержанного (работающего независимым подрядчиком в местной автотранспортной компании) следует, что он оказался на мосту 35W из-за разнобоя в диспетчерских данных. Ему передали, что участок трассы I-35W будет закрыт с 20 часов 31 мая, тогда как на самом деле участок был закрыт уже в 17 часов воскресенья из-за шествия по нему активистов BLM.

Вечирко успел заехать на скоростную трассу ещё до того, как на ней появились уведомительные знаки. Водитель вёл автоцистерну медленно, поскольку перевозил бензин. Приближаясь к толпе он стал сигналить (что подтверждается свидетельскими показаниями участников протеста), однако люди в суматохе не могли понять, откуда раздаются сигналы. Быстро остановить тяжёлую автоцистерну и развернуться он не мог – мешали заграждения и масса машины.

Детектор лжи подтвердил, что Богдан Вечирко не собирался никого давить, а просто выполнял свою работу. Видеосъёмка с места ЧП показывает, что водитель въехал в толпу с малой скоростью и люди успели отскочить от грузовика на безопасное расстояние. Когда инерция автоцистерны была погашена тормозами, грузовик остановился.

Тем не менее протестующие вытащили Вечирко из кабины фуры и начали его избивать. В процессе у него «почистили» карманы, вытащив документы и смартфон. Вскоре фотографии из смартфона с молодой беременной женой Вечирко попали в сеть.

Сообщается, что коллеги и соотечественники Вечирко, узнав о его задержании, организовали сбор денег на залог, но полиция отказалась принять залог, опасаясь, что выход водителя на свободу подстегнёт новую волну беспорядков.

Адвокаты Вечирко считают, что шансы на оправдание и выход на свободу их подзащитного достаточно высоки. Однако наблюдатели сходятся во мнении, что делом Богдана Вечирко может воспользоваться демшиза из числа противников Трампа, направив его в нужное для них русло.

Уже появилась информация, где представители демократов и сочувствующей им прессы видят в Вечирко русского и «руку Москвы».

Причина, по которой демшиза обострилась на Вечирко довольно прозрачна. Пресса раскопала информацию, что парень в 2018 – 2019 годах сделал три пожертвования $100-115: два – в фонд Республиканской партии, одно – в фонд «Сделаем Америку вновь великой».

Пожертвования соратникам Трампа.

В американской прессе, куда ещё не проникла истерия демшизы, сообщают, что Богдан Вечирко вовсе не уроженец Винницы, а является потомком украинских переселенцев в Америку и гражданином США.

Эту информацию подтверждают законы США о получении гражданства.

Вечирко мог получить американский паспорт либо женившись на американской гражданке, либо через многомиллионные инвестиции, либо по результатам непрерывного и непорочного проживания в США в течении 5 лет.

Журналисты, ссылаясь на данные полиции Миннеаполиса, раскопали, что у Вечирко были мелкие нарушения закона, вроде езды без ремня безопасности и использования безномерного снегохода. Но был и эпизод осуждения его судом Миннеаполиса за нападение и угрозу расправы над членами какой-то семьи.

Выписка из базы криминальных данных о «подвигах» Вечирко.

Если бы Вечирко был обладателем гринкарты – он вылетел бы из США впереди собственного визга за любое из совершённых им правонарушений. Фиктивно жениться и инвестировать миллионы в экономику США парень не мог. Судя по выпискам из его пожертвований – пацан не имеет постоянной работы и относится к бедным слоям населения.

Есть, правда, в деле Вечирко один прелюбопытнейший нюансик. За него, гражданина США, внезапно начал топить МИД Украины, требуя передать его на историческую родину. С чего бы?

Ответом может служить пост в Facebook небезызвестного жирного бандеровца и экс-нардепа Игоря Мосийчука, требующего освобождения Богдана Вечирко. По словам Мосийчука, Вечирко, этнический украинец и гражданин США, приезжал на Украину, чтобы лично принять участие в карательной операции украинских силовиков против народных республик Донбасса.

Если это правда, то водила ещё слабо отделался, слегка отхватив по вывеске от активистов BLM и «антифа». Карателю и «побратиму» Мосийчука следует пожелать долгой и беспокойной отсидки в самом беспредельном тюремном бараке Америки на одних нарах с чёрными братьями.

Правда, генштаб ВСУ в соцсетях опроверг участие Вечирко в так называемой АТО, назвав эту информацию «откровенно манипулятивной и не отвечающей действительности».

Вторая интересная новость пришла из Нью-Йорка, также охваченном беспорядками из-за протестов против убийства Джорджа Флойда полицейскими.

Сообщается, что полиция задержала 27-летнюю Саманту Шейдер из Китсхиллс, штат Нью-Йорк. Девушка швырнула в заднее стекло полицейского фургона NYPD бутылку с «коктейлем Молотова».

Во время задержания Шейдер кусалась как ненормальная и умудрилась-таки цапнуть зубами за ногу сотрудника полиции.

Активистке теперь светит пожизненное заключение за покушение на убийство четырёх полицейских.

Вместе с бомбисткой задержана её младшая 21-летняя сестра, за попытку помешать аресту. Обвиняется в сопротивлении аресту и препятствию действиям полиции.

Бомбистки из Нью-Йорка.

Глава Ассоциации детективного фонда Пол Диджиакомо назвал сестёр «жестокими преступницами» и заявил, «что мы никогда не будем это терпеть».

Диджиакомо также рассказал прессе, что в нью-йоркских столкновениях многие полицейские были избиты кирпичами, кастетами и бутылками. И теперь против всех участников нападений на правоохранителей, включая сестёр Шейдер, будут выдвинуты «самые строгие уголовные обвинения».

Кто бы сомневался…

Здесь моментально приходят на память сценки, как кучка бандеровских хабалок разливает по бутылкам самодельный «напалм-б», который скоро будет использован понаехавшими в Одессу «побратимами» для сожжения куликовцев, собравшихся на мирную акцию за федерализацию Украины и протест против майданного произвола.

Или то, как майданные отморозки метали «коктейли Молотова» в украинский ОМОН и солдат ВВ. Кадры горящих сотрудников «Беркута» вряд ли когда-нибудь изгладятся из памяти…

Спрашивается: кто и когда из украинских бомбистов был привлечен к строгой уголовной ответственности за покушение на жизни и здоровье сотрудников правоохранительных органов при исполнении?

Никто и никогда. А всё потому, что высокое начальство американских полицейских легко допускает и даже оправдывает действия негодяев, от рук которых калечатся и гибнут иностранные полицейские и мирные граждане. Потому что лицемерие, политика двойных стандартов и потакание беззаконию, если оно выгодно американским элитам, давно уже стали обыденностью. И чем дальше, тем больше…