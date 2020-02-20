20.02.2020, Полтава, Вадим Москаленко
 
Происшествия, Украина
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Аваков грозит участникам Коронамайдана арестами и задержаниями


Глава МВД Украины Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары под Полтавой, чтобы успокоить местных жителей, протестующих против приема в местном санатории пассажиров самолета из Китая с эвакуированными украинскими гражданами.

Видео опубликовал Telegram-канал «PavlovskyNews», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что министр МВД не подошёл прямо к протестующим, встретился с некоторыми жителями города в километре от места перекрытия на площади в центре.

«Задержали тех, кто оказывал сопротивление полиции. Я повторяю: тех, кто оказывает сопротивление полиции, будут задерживаться. Такой порядок в нашем государстве Украина. Полиция служит народу», – заявил Аваков.

«Против народа идёте!», «У нас не полицейское государство!», «Народ против такой полиции!» – возмущались местные.

Кроме того к месту события стягивается подкрепление из полиции и бронетехники, уже вызвавшее панику у местных жителей. В эпицентре протестов периодически происходят стычки с правоохранителями.

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