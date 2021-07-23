Аваков и Разумков поднимут Харьков против Киева – Янина Соколовская

23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков сам вынудил правительство Зеленского и Верховную раду организовать для себя отставку.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила известная своими русофобскими выступлениями в эфирах российских ток-шоу украинская журналистка Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков их поймал в свою западню, вынудив себя уволить. Сейчас он перемещается в Харьков, где у него есть Терехов, которого он пропихивает в мэры, где к нему подключится Разумков, может быть, подключится и Кличко. И сейчас Харьков – первая историческая столица, которая сейчас стала второй столицей Украины, станет регионом регионального сопротивления киевской власти», – заявила Соколовская.

Отметим, ранее уже на экспертном уровне допускали, что, вернувшись в политику, Аваков может присоединиться к команде мэра Киева Кличко. Также есть мнение, что отставка главы МВД – предвестник больших перемен с кровавыми последствиями.