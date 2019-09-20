Аваков легализовал террор

20.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Решение верхушки МВД Украины не привлекать к ответственности по статье «терроризм» экс-боевика АТО, угрожавшего в состоянии наркотического опьянения взорвать мост метро в Киеве, – легализация беззакония для участников карательной операции в Донбассе.

Об этом пишет в своем блоге украинский журналист Павел Волков, отмечающий, что украинские силовики не проявляют аналогичной гуманности в отношении обвиняемых в симпатии к Русскому миру.

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«Персонаж с несколькими судимостями за движ-барыж и отжим мобилок (ошибки юности) вмазался наркотой, выстрелами из огнестрела отогнал народ от моста, расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост, если, не дай Бог, правительство решит закончить войну.

Но «Рафик не виноват», он не террорист, а хулиган и вообще, это не мы такие, а жизнь такая – общество в ответе. Давайте целый министр возьмет его на поруки.

Зато 12 лет мы даем 85-летнему Мехти Логунову за флешку с какой-то фигней, зато по 2 года сидят без рассмотрения дела «террористы» Дарья Мастикашева и Андрей Татаринцев, зато 5-ка у Эдуарда Коваленко за призывы к миру, зато «завербованный агентом ФСБ котом Пампухом» Василий Муравицкий год в тюрьме и больше года под круглосуточным домашним, зато обвиняемые в убийстве Олеся Бузины нацики несколько лет гуляют без меры пресечения, и дело стоит на месте», – напоминает Волков.

«Я не пойму, происшествие на киевском мосту – это просто такой продолжающийся дурдом, акция «партии войны» в день Минских переговоров, или отмашка нацистским бандформированиям на действия, за которые не придется отвечать, как они не отвечали в «годы террора»?» – изумляется автор.