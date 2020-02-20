Аваковцы на коронамайдане растоптали флаг Украины

20.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Один из жителей села Новые Санжары под Полтавой, в котором происходят массовые протесты против прибытия в посёлок самолёта с эвакуированными из Уханя украинцами, пожаловался прибывшему главе МВД Арсену Авакову, что его подчинённые растоптали украинский флаг.

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«Давили флаги Украины, поскидывали, потоптали. Это ваши войска. Кинули флаг Украины, а это святое, перешли, перетоптали», – возмутился мужчина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вижу, что вы патриот. А патриот Украины – это тот, кто думает также и про страну. То, что сейчас происходит – это не про достоинство Украины, вы же понимаете?», – попытался заболтать «патриота» Аваков.