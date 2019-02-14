14.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В эфире телеканала «Магнолия ТВ» сцепились советник главы МВД Владимир Мартыненко и бывший крымский тягнибоковец, депутат ВР прошлого созыва от ВО «Свобода» Эдуард Леонов

Бывшие соратники по майдану представляли разные точки зрения на избиение правоохранителями нацистов С14, которые штурмовали полицейский участок в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте как граждане Украины рассмотрим вариант того, когда силой штурмуют, заходят в двери полицейского отдела, там, где находятся спецсредства, оружие, который является охраняемым режимным объектом. Давайте просто придумаем название всему этому процессу, который сейчас транслируют все телеканалы, относительно того, что эти патриоты, молодые хлопцы под патриотическими лозунгами…», – начал Мартыненко.

«Под лозунгами «Верните наши вещи!» Не надо врать! «Верните наши вещи!» Это грабёж граждан!» – закричал Леонов.

«Хотите померяться голосом, померяемся вне эфира. Я продолжу…», – ответил советник Авакова

«Я сам буду определять, где мне меряться голосом и чем ещё мне с вами меряться!» – огрызнулся тягнибоковец.

«Меряйтесь сами, а я продолжу. Я веду речь о правовой оценке всего, что там произошло», – начал Мартыненко.

«Был штурм или нет?» – спросил ведущий.

«Нет, подождите! Было ограбление или нет?» – снова влез Леонов.

«Идёт следствие, заведено три уголовных дела полицией Киева относительно действий протестующих, с другой стороны есть Госбюро расследований, которое со своей стороны проверяет все действия правоохранителей от самого утра от задержания на Контрактовой площади до того, как протестующих выпустили. Насчёт штурма нет никаких дискуссий, я думаю, украинское общество само даст оценку…», – рассказывал представитель МВД, однако Леонов его снова перебил.

«Общество уже дало оценку так называемым правоохранителям! А те, кто обвиняются в убийстве майдановцев и продолжают работать в полиции не так называемые? Я потерпевший!» – истерил тягнибоковец.

«А скажите, как «потерпевший», я может не на том майдане был, на котором вы были? А сколько людей, которые конкретно обвиняются, сейчас работают в правоохранительной системе? По фамилиям!» – вскипел Мартыненко.

«По фамилиям? Хорошо, я обязательно сегодня обнародую на своей странице в «Facebook», – пообещал свободовец.

«Сейчас назовите!» – требовал советник Авакова.

«Нет, на странице в «Facebook», каждого подонка!» – дал «заднюю» Леонов.

«Это не тема программы», – закрыл спор телеведущий.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в эфире этого же канала Леонов набросился с кулаками на журналиста Романа Коцабу.