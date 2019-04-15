Бабченко достал даже Цукерберга

15.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Администрация американской соцсети Фейсбук пожизненно запретила беглому российскому пропагандисту-либералу Аркадию Бабченко публиковать сообщения. Об этом сам он заявил в эфире меджлисовского телеканала ATR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам пропагандиста, под запретом оказались оба его аккаунта в соцсети – администрация не оценила чрезмерное рвение Бабченко, который сейчас обслуживает Петра Порошенко и клеймит позором всех его оппонентов как потенциальных участников «кремлевского сценария».

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«Меня в очередной раз «забанили» в ФБ. На основном аккаунте я в «бане» сижу уже месяц. Потом меня «банили» за пост про Юлию Тимошенко, потом меня «банили» на моей запасной страничке про Владимира Зеленского, потом мне еще сносили аккаунты, и вот, пару дней назад Фейсбук лишил меня права писать на мою страничку теперь уже пожизненно. Вот офис Фейсбука в Варшаве, чтобы бороться с российской пропагандой, с российскими «фейк-ньюз», поздравляю вас, друзья мои, отличная работа», – заявил Бабченко.

Ранее Бабченко раскритиковал украинцев за поддержку комика Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов. Также он обвинил Запад в продажности и сотрудничестве с Россией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», практически каждый свой пост в Фейсбук Бабенко заканчивал публикацией банковских реквизитов и просил «скинуться» ему на проживание за границей, откуда он обещал вернуться в Россию на американских танках.