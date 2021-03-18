«Байден корчит «крутого ковбоя». Москва не ограничится «помидорным» вариантом

18.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Отзыв российского посла из Вашингтона стал красным сигналом тревоги в отношениях двух стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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«Отзыв посла из страны пребывания «для консультаций» однозначно трактуется как красный, самый сильный сигнал тревоги в двухсторонних отношениях. Никакие предельно жесткие заявления МИД с формулировками типа «оцениваем действия такой-то стороны как совершенно недопустимые и оставляем за собой право…» не идут в сравнение с этой мерой. И даже вызов иностранного посла на Смоленскую площадь для вручения ему вербальной или письменной ноты с протестом – кисейные церемонии на фоне срочного отзыва своего посла из страны, действия которой становятся недопустимыми», – пишет газета.

«Страдающий, как не без оснований считают многие наблюдатели, в том числе с медицинским образованием, старческой деменцией Джо Байден позволил себе напрямую оскорбить главу государства, способного прекратить существование его страны», – говорится в материале.

«По правде, скорбно смотреть, как тщедушный и часто путающийся в словах и ситуации старичок Байден корчит из себя крутого ковбоя. «Он мне заплатит… Я не позволю… Я так ему и сказал…» Может, на старости лет в него переселился дух Клинта Иствуда? А может, еще немного, и напускная мощь «железного Арни» заставит его грозно цедить «I’ll be back!»?

Но пока, ей богу, не страшно. Место клоуна среди мировых президентов уже занято профессионалом. А «крутой парень» в Белом доме вызывает даже определенное сожаление – пусть кривляются те, кто помоложе», – считает автор.

Кроме того, в статье прогнозируется, что ответ Москвы будет достаточно жестким, хотя ранее РФ никогда не вела себя с США и их союзниками «вызывающе», реально оценивая свои силы и возможности.

«Поэтому экстравагантных шагов и заявлений с нашей стороны ожидать вряд ли стоит. Но и известным по турецкому кризису «помидорным» вариантом Москва вряд ли ограничится», – резюмирует издание.

Напомним, что Байден назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей», что, по мнению экспертов, близко к объявлению войны.

После этого посол РФ в США был отозван в Москву для консультаций.