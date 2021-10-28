«Байрактары» уже в Киргизии: Бишкек переориентируется на Турцию

28.10.2021 16:52 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Киргизия превращается в настоящий плацдарм и оплот Турции и «Союза тюркских государств» в регионе. Этот факт подтверждает сообщение официальных лиц Бишкека о закупке турецких БПЛА, что объясняется необходимостью перевооружения армии и пограничных войск. Но в действительности тем самым запущен сценарий Анкары по созданию нового «Нагорного Карабаха» в Центральной Азии.

Еще в начале мая после поражения в двухдневной приграничной войне с Таджикистано президент Турции любезно предложил Киргизии предоставить «безвозмездно» БПЛА, средства ПВО и бронетехники для обеспечения обороны республики. Мы уже писали об этих предложениях, которые были сделаны с дальним прицелом – привязать в военно-политическом плане новое руководство в Бишкеке к своей колеснице и использовать данный конфликт для дестабилизации ситуации у рубежей России и Китая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Это, кстати, было первое проявление солидарности в рамках созданного в Туркестане в конце марта по инициативе Нурсултана Назарбаева «Союза тюркских государств». Турция, пользуясь площадкой, уже вмешивается во внутренние дела стран Центральной Азии под видом выполнения союзнических обязательств и как бы предлагает на примере поражения Бишкека быстрее формировать своё тюркское НАТО или единую «армию Турана».

В результате уже в октябре киргизская армия получит на вооружение беспилотные летательные аппараты турецкого производства «BayraktarTB2». Об этом 22 октября поведал общественности вице-премьер киргизского правительства и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«Мы закупаем эту технику за счет государственного бюджета. Скоро из Турции будут доставлены «Байрактар», такое оружие есть только в 5 странах мира, и мы станем одной из них. Там также проходят обучение наши специалисты по управлению беспилотниками. У России мы закупаем беспилотники «Орлан-10Е», на это тоже выделены средства из государственного бюджета», – отметил Ташиев.

Объясняя выбор именно турецких беспилотников в качестве ударных, Ташиев заявил, что они стоят на вооружении уже пяти стран мира. Якобы это и есть доказательство их эффективности и необходимости для республики. Более того, силовик указал, что киргизские военнослужащие уже проходят соответствующее обучение в Турции. Но общее число единиц «BayraktarTB2», поступающих в армию, так и не было названо. Также нет никакой информации о подписанных контрактах ни на российские, ни на турецкие БПЛА.

Примечательно, что они закуплены за счет бюджета, а не подарены, как ранее обещал султан всех тюрков. При этом российские аппараты «Орлан-10Е» тут указаны больше для смягчения информационного эффекта и камуфлирования сделки, ведь они являются по своей функции разведывательными. Беспилотники «BayraktarTB2» напротив, являясь ударными, несут угрозу всем своим соседям, а в особенности Таджикистану.

В общем Бишкеку такое «перевооружение» влетит в копеечку, но в политическом плане – это открытая переориентация, которая ведет за собой серьезные последствия и уступки Анкаре по многим вопросам внутренней и внешней политики. Об этом уже отметили местные политологи, усматривая рост зависимости республики от нового «большого брата».

Так, известный аналитик Медербек Корганбаев указывает, что Эрдоган пошел на этот шаг не просто так, а с целью получения преференций и выдачи своих политических противников.

«Покупать оружие и технику в Эмиратах и в Турции, оплачивать доставку, затем создавать в Киргизии инфраструктуру для обслуживания данного вооружения требует колоссального финансирования. Турция перед тем как начать поставлять оружие в Киргизию, возможно, поставит политические условия нашим властям — это выдача сторонников Гюлена, прекращение деятельности в Киргизии учебных заведений сети «Сапат». Поэтому для Бишкека выгодным с точки зрения экономики и геополитики является военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ и Россией», – резюмирует Корганбаев.

Есть и другая сторона медали, а именно страстное желание правящих кругов Киргизии, которое поддерживается руководством соседнего Казахстана и Турцией, осуществить реванш в проигранной приграничной войне, а также обезопасить свои южные рубежи от таджикских войск. Неспокойная ситуация вследствие похожих земельных и водных споров у республики складываются и с Узбекистаном.

Но появление «BayraktarTB2», которые имеются пока только у Казахстана, резко меняет соотношение сил в регионе и может вызвать эскалацию старых и появление новых конфликтов в Ферганской долине, где молодежь трех республик, воспитанная на идеологии этнического превосходства и нетерпимости может стать топливом для ожесточенной междоусобной войны.

Группа политиков во главе с Садыром Жапаровым, пришедших к власти в Бишкеке на волне очередной «цветной революции», являющихся по своей натуре национал-популистами, может вполне сыграть на этих настроениях и поддастся авантюрным планам. Стремление посредством проведения «малых победоносных войн» для отбития спорных речушек и ущелий закрепить и легитимизировать свою власть может дорого обойтись в итоге киргизскому народу. Но это, наоборот, очень выгодно Эрдогану и неоосманистам, так как вселяет в них надежду.

Садыр Жапаров на смотре техники, передаваемой пограничным войскам.

Турецкий президент в случае с Киргизией реально желает повторить свой карабахский триумф и расшатать сложившуюся систему отношений и связей уже в Центральной Азии, подорвав тем самым позиции России и Китая. Поэтому не зря Эрдоган во время своего визита в Африку, где продавал те самые беспилотники, заявил, что судьбу человечества нельзя оставлять на милость горстки стран, которые были победителями во Второй мировой войне, то есть на постоянных членов Совета Безопасности ООН.

И это был намёк вовсе не на Вашингтон, Лондон и Париж, а на Москву и Пекин, которые территориально и геополитически мешают ему создать «Великий Туран» на просторах Евразии. Предлагая свою «дипломатия дронов», от тем самым дестабилизирует ситуацию, а заодно и консолидирует вокруг себя тюркские государства в рамках нового интеграционного союза, закладывая основы будущей армии.

Почувствовав, что может остаться в изоляции в Центральной Азии, президент Таджикистана Эмомали Рахмон также пытается договориться с Эрдоганом и даже договорился во время последнего телефонного звонка об официальном визите в Анкару после улучшения эпидемиологической ситуации. Эта конфигурация сил может еще больше закрепиться после саммита «Союза тюркских государств», когда всё отчётливее будет проявляться гегемония Турции в регионе.

Сам факт, что армии Казахстана и Киргизии оснащаются турецким вооружением – тревожный факт. Несмотря на наличие ОДКБ и ЕАЭС, такая «многовекторная политика», в реальности направленная на интеграцию с Турцией, будет означать постепенный геополитический отрыв бывших советских среднеазиатских республик от России. Не замечать этого нельзя, так как эти же беспилотники сейчас атакуют силы ЛДНР на Донбассе, а в перспективе не исключено, что могут быть использованы против российских войск и армий союзников и в Центральной Азии.