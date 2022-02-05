Бандере приписали слова Гюго и Франклина

Новости Украины

бвиняющие украинцев в культе Баннеры не хотят замечать, что сегодня он уже не похож на Гитлера и Муссолини.

Об этом в авторской колонке на страницах киевского журнала «Новое время» пишет профессор Украинского католического университета (Львов) Ярослав Грицак, обративший внимание на плакат, который несли в первом ряду участники марша в честь Степана Бандеры в Киеве.

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«На нем прописными буквами написано: «Ничто не остановит идею, время которой пришло». И подписано: Степан Бандера. На самом деле эти слова принадлежат Виктору Гюго, и происходят они из его Истории преступления (1877 г.). Такая же история с другой «цитатой» Бандеры: «Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб». Эти слова являются парафразой из текста Бенджамина Франклина, который он написал еще в 1755 году», – указывает Грицак.

По его словам, если «сегодня в Украине Бандера звучит как Гюго и Франклин», то это показывает, «что поклонники его культа помещаются в рамки западного дискурса».

Он также считает, что все, кто видит Украину независимой от России и в Европе, по определению являются бандеровцами или их пособниками.

«Если даже украинских евреев — у которых, казалось, должно бы быть больше всего претензий к Бандере — называют «жидобандеровцами», то кто сейчас не является бандеровцем?», – продолжает профессор.

«Нас, украинцев, обвиняют в культе Бандеры. Говорят, что это культ насилия и ксенофобии. Критики звучат тем громче, чем дальше от российско-украинского фронта: легко быть героем в тишине своего кабинета или комфорте собственной квартиры. Они не видят или предпочитают не видеть, что существует большая разница между реальным Бандерой 1930−1940-х и Бандерой, функционирующим в современной исторической памяти: он больше похож на Эко и Кундеру, чем на Гитлера и Муссолини», – оправдывает праворадикалов львовский профессор.

Автор, ранее признававший, что в послевоенные годы бандеровцы в общественном сознании жителей Львовщины выглядели как бандиты и убийцы, оговаривается, что Бандера не его герой.

«Тем легче мне признаться, что сегодняшние бандеровцы мне симпатичнее их критиков. Первые готовы умереть за Украину и Европу, вторые — разве что переждать, пока эта история с Путиным как-то кончится. Эти вторые — это печальное напоминание, чем современная Европа, или, по крайней мере, значительная ее часть, является», – резюмирует Грицак.