Бандеровский певец ртом перекрасился ради Зеленского

15.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Известный своими сине-желтыми усами украинский музыкант-пропагандист Сергей Файфура перекрасил растительность на лице в зелёный цвет и снял ролик-пародию на президента Владимира Зеленского.

Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. ЗеЛенин такой молодой. И юный реванш впереди!», – переиначил Файфура советскую песню, также сравнив главу офиса президента Андрея Богдана с главой ВЧК Феликсом Дзержинским.

«Кому-то порох бабок отсыпал», – иронично отметил пользователь Игорь Степанюк в комментариях под видео.

Напомним, ранее Сергей Файфура посвятил новой «зраде» композицию «Русские берёзы», давая понять, что именно на этих деревьях может быть повешен Владимир Зеленский и его окружение, которых националисты обвиняют в предательстве из-за «формулы Штайнмайера».