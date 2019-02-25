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25.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Религия, Россия, Украина, Церковь
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«Белоруссия может пойти по стопам Украины» – московский священник

В скором времени Минск может начать процесс «автокефализации» по примеру Киева,  если Россия не будет действовать решительно.

Об этом в своём Telegram-канале заявил известный российский консервативный публицист, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если срочно не изменить кадровую композицию Белорусского Экзархата, процесс «автокефализации» начнется уже весной-летом. Консультации с зарубежными «партнерами» вовсю ведутся. Действовать надо очень быстро, предлагая сильные фигуры в высшее руководство и гарантируя системное влияние и ключевые должности тем из местных, кто поддерживает и действующую власть, и добрые отношения с Россией», – отметил он.

Также, по мнению Всеволода Чаплина, бездействие России в отношении белорусской проблемы недопустимо, иначе Белоруссия может повторить судьбу Украины.

«Самым преступным будет бездействие. И не надо слушать тех в Москве, кто убаюкивает разговорами о «скорых политических переменах». Так же успокаивали в 2012-2013 годах насчет «переформатирования режима Януковича». Итог известен – и церковный, и политический. Тех, кто работает на обеспечение спокойной жизни, на «пережидание», на самосохранение, на спокойствие начальства – долой», – резюмировал протоиерей.

Напомним, Президент России Владимир Путин начал внешнеполитическую часть обращения к Федеральному собранию с упоминания Белоруссии, об Украине же не сказал ни слова.

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