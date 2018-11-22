Береговая охрана РФ сильнее всего украинского флота – офицер Черноморского флота

22.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинская авиация и флот не смогут нанести какой-либо ущерб российским силам в Азовском и Чёрном морях, так как значительно уступают им в боеспособности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я думаю, что в данной ситуации они никак не переломят ситуацию авиацией, потому что береговая охрана Российской Федерации, которая сейчас действует в Азовском море, потенциально сильнее всего украинского флота ВМСУ», – отметил он.

Кроме того, по мнению Дандыкина, после перехода Крыма в состав России Черноморский флот был возрожден и сейчас способен отразить любые возможные провокации с украинской стороны.

«Украина массово задерживает наши корабли, которые заходят в порты Крыма, который, как сказал президент России, является российским, и это не требует обсуждений. Поэтому в Крыму сейчас существует самодостаточная военная группировка, в том числе авиационная и корабельная. Во времена, когда я служил в Крыму, Черноморской флот старел и был на гране вымирания. За последние четыре года он решительно обновил свой корабельный состав, в том числе авиационную составляющую и береговые силы. Я не думаю, что это произойдет, но надо всегда иметь в виду, что могут найтись какие-то силы, которые пойдут на провокации», – резюмировал офицер.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что Киев должен реагировать на проверки украинских кораблей пограничниками РФ в Азовском море наращиванием береговых военных подразделений и авиации.