Украина угрожает боевой авиацией российским кораблям в Азовском море

21.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Киев должен реагировать на проверки украинских кораблей пограничниками РФ в Азовском море наращиванием береговых военных подразделений и авиации, а также продолжать действовать на нервы западным «партнерам».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там происходит попытка ползущей, а точнее плавающей аннексии. Они хотят создать территорию страха, убить экономическую инициативу, потому что какой корабль будет плыть в Мариуполь, если тебя могут каждые два часа останавливать, а простой – это деньги. Они пытаются закрыть Азовское море под себя.

На мой взгляд, ответ на это двойственный. Первое – это усиление там нашего военного присутствия. То, что мы не можем догнать русских в плане флота, мы можем сделать за счет береговых сил и авиации, хотя флот тоже нужно усиливать. Второе – включение конкретно вопроса Азова в более широкую повестку дня отношений с русскими. Не только наших отношений, но и отношений американцев и европейцев. Это две вещи, которые должны происходить параллельно, одно не сработает без другого», – пояснил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление российского сенатора Франца Клинцевича о том, что аресты и похищения Украиной российских судов являются беспределом, который может спровоцировать РФ на жесткие действия.