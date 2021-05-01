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01.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Россия, США, Украина
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«Бешеная» паспортизация Донбасса спутала планы США и Украины – Климкин

Новости УкраиныВизит американского госсекретаря Энтони Блинкена нужен Украине для разработки новой совместной стратегии по Донбассу...

Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена нужен Украине для разработки новой совместной стратегии по Донбассу и РФ.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что мы должны предложить Блинкену совместно работать над совместной стратегией. Именно совместно над совместной стратегией касательно Донбасса и России.

Потому что считать, что мы можем действовать на Донбассе так, как 2-3 года назад, когда там паспортизация российская идёт бешеными темпами, на самом деле, не имеет смысла. Это для меня главная логика визита Тони Блинкена на следующей недели», – рассказал Климкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что  500 тысяч граждан республик Донбасса уже получили гражданство РФ.

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