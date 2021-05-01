«Бешеная» паспортизация Донбасса спутала планы США и Украины – Климкин

01.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена нужен Украине для разработки новой совместной стратегии по Донбассу и РФ.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я считаю, что мы должны предложить Блинкену совместно работать над совместной стратегией. Именно совместно над совместной стратегией касательно Донбасса и России.

Потому что считать, что мы можем действовать на Донбассе так, как 2-3 года назад, когда там паспортизация российская идёт бешеными темпами, на самом деле, не имеет смысла. Это для меня главная логика визита Тони Блинкена на следующей недели», – рассказал Климкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 500 тысяч граждан республик Донбасса уже получили гражданство РФ.