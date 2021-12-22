Блинкен: США пойдут на диалог с Россией в новом году

22.12.2021  09:10 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Минский процесс, Политика, Россия, США


США будут контактировать с Россией по вопросам безопасности на двусторонней основе в формате совета Россия – НАТО и ОБСЕ.

Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США будут контактировать с Россией по вопросам безопасности на двусторонней основе в формате совета...

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По словам Блинкена, переговоры по стратегической стабильности между США и Россией будет продолжен после новогодних праздников.

«Существует диалог о стабильности, который мы ведем с Россией через совет Россия-НАТО по вопросам особых интересов для НАТО, ОБСЕ, членами которой являются также все наши европейские союзники и партнеры, Украина, Соединенные Штаты и Россия. Я думаю вы увидите после новогодних праздников контакты по всем этим вопросам, посмотрим, сможем ли мы преодолеть разногласия дипломатическим путем», – сказал глава Госдепа.

Он напомнил, что Россия опубликовала несколько документов со своими претензиями и опасениями.

«США и наши европейские партнеры будут обсуждать это. Если мы сможем продвинуться вперед дипломатическим путем, это будет гораздо предпочтительнее. Последнее, что я скажу по этому поводу – это то, что во всем этом мы находимся в полной солидарности с союзниками и партнерами», – отметил госсекретарь.

Он добавил, что ряд предложений, выдвинутых ранее Россией, являются неприемлемыми для США. При этом, глава Госдепа считает, что конфликт в Донбассе следует урегулировать на основе Минских соглашений.

«Когда речь заходит о самой Украине, мы давно говорили, что лучший способ разрешить конфликт на востоке Украины и восстановить границы, на которые она имеет право, это так называемый минский процесс, соглашения, которых Россия и Украина достигли много лет назад, выполнялись, чтобы разрешить эти разногласия мирным путем. Мы готовы попытаться облегчить это, действовать в поддержку того, что называется «нормандским форматом». Мы работаем над всеми этими направлениями», – резюмировал Блинкен.

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