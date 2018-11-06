Блогерша извинилась перед Донбассом за украинский флаг в Крыму

06.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Блогер Алена Бардовская принесла публичные извинения гражданам ЛДНР за свой «социальный эксперимент», в ходе которого девушка фотографировалась с украинским флагом в крымских городах.

«Я не смотрю новости и политические ток-шоу, поэтому я совершила огромную ошибку. Поэтому я хочу искренне извиниться перед ребятами, которые живут в ЛНР и ДНР. Потому что для них этот флаг – символ войны, горя, проблем. Я это поняла», – сказала Бардовская в прямом эфире телеканала «Первый Крымский».

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Она несколько раз повторила, что главная цель ее сюжета, который был многими воспринят как провокация, – показать украинцам, что в Крыму для них абсолютно безопасно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина ведет информационную войну против своего населения. Против этого я и хотела выступить и показать, что украинцу в Крым ехать безопасно», – сказала Бардовская.

Она подчеркнула, что приносит извинения абсолютно добровольно – после того, как разобралась в ситуации. Никто в крымской власти на нее не давил и не запугивал. По словам блогерши, ее акция вызвала негативную реакцию не только в России, но и на Украине.

«Они (украинские СМИ, – ред.) не популяризируют эту историю, потому что я спокойно шла мимо полиции, военных, Росгвардии. Для них это неприемлемо. Им нужно было бы, чтобы меня взяли под белы рученьки и повели в подвал допрашивать», – сказала Бардовская.