Боец: на СВО возвращаются даже после ампутации ног

Две трети бойцов, после службы в зоне активных боевых действий, полученных ранений, ампутации конечностей способны самостоятельно выйти в ресурсное состояние, но только при поддержке семьи и общества. После Великой Отечественной воны вся социальная система в государстве была настроена так, что вернувшийся с фронта – герой, и он не может низко пасть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Крым 24» руководитель психологического центра благотворительного фонда «Своим», клинический психолог Татьяна Синицына рассказала, что при поддержке семьи и правильной мотивации бойцы с ампутированными конечностями очень быстро восстанавливаются.

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«Есть такой термин – посттравматический рост. Это не всем свойственно, то самое изменение со знаком плюс. Да, примерно по старым данным 70% людей, которые могут восстановиться самостоятельно через какое-то время, при помощи жены, семьи, окружения ближайшего, спорта того же. Когда возникают другие смыслы, что я не так возможно жил, что-то не закончил в учёбе, не так любил жену, что-то упустил в жизни – эти люди очень быстро встают на ноги», – отметила Синицына.

Боец с позывным «Сандал», который потерял в зоне СВО ногу, в апреле полечил протез и уже активно занимается спортом. Физическими нагрузками он занялся еще в госпитале, понимая, что теперь ему придется жить в «новой модификации». Но далеко не все бойцы находили в себе силы принять свое новое качество жизни.

«Я видел таких ребят, мы лежим все в одной палате, как не крути, но ты будешь общаться. Даже если ты не хочешь ни с кем разговаривать, всё равно появится такой момент, где ты будешь участвовать в диалоге. Были ребята, которые уходили в себя. Сказать, что прямо орали «я жить не хочу», и всё тому подобное, нет, таких не было. Но были ребята, которым лень было встать с кровати, которые говорили: «что я могу здесь сделать?» Я говорю, но ты же хочешь остаться на службе? Так ты же должен доказать, чтобы вернуться на службу, что ты можешь работать, что ты тебе не будет никаких привилегий, ты сам изъявил желание остаться. Тебя никто не умоляет, не упрашивает, останься, пожалуйста. Есть ребята, которые вернулись в зону СВО, но у них просто ампутация такая, что можно не просто бегать, прыгать, а всё, что угодно. Даже незаметно, что нету ноги, ты даже этого не увидишь», – подчеркнул «Сандал».

Военный психолог Алексей Захаров добавил, что в Советском Союзе применялась система массового героизма для адаптации вернувшихся с фронта военнослужащих.

«Во время Великой Отечественной войны действовали другие механизмы, которые очень здорово помогали выстроить посткризисную систему – это социальная система государства, которая вытаскивала людей. Это механизм, который назывался массовый героизм. Эта технология была в фильмах, которые поднимали людей, не давали им опуститься, выстраивала тему социальных требований к ним с позиции героя. То есть, человек, пришедший с войны, был признан героем, и требования к нему предъявлялись не как к простому человеку, а как к герою. Это выстраивает ситуацию, его социального лифта. Человек не мог опуститься, свернуть себя, никак не мог. Всё общество работало на то, что у нас каждый военный человек – герой», – подчеркнул Захаров.