11.03.2018, Верона, Анастасия Самойлова

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Боевик АТО рассказал, как пытался вызвать на бой Моторолу

Бывший «герой»-АТОшник в 2015 году хотел вызвать на кулачный бой Героя ДНР Арсена Павлова («Моторолу»), но его попытки не увенчались успехом.

Об этом украинский патриот Валера Ананьев рассказал в стрим-видео у себя на страничке в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший АТОшник вспоминает, что ещё зимой 2015 года посмотрел видео, где были запечатлены Моторола с Гиви, взявшие в плен украинских военных из Донецкого аэропорта.

«После того, как я увидел это видео, я был переполнен злости примерно так же, как и сейчас. Даже нет, так как сейчас (после встречи с российским ведущим Артёмом Шейниным, Валера упал в обморок от переполнявших его эмоций), я не был ещё никогда зол. Когда я тогда посмотрел то видео, у меня было дикое желание своими руками убить этих подонков, этих паскуд, которые, пользуясь своим положением, пытаются реализовать всё то животное говно, которое с них лезет. Зная, что бедные пленные им ничего не могут сделать, они издевались над ними», – делится своими впечатлениями ошарашенный АТОшник.

Затем он вспоминает, что после увиденного решил вызвать Моторолу на бой:

«Я тогда снял видео, в котором обратился к товарищу Мотороле, где вызвал эту паскуду, эту тварь на кулачный бой один на один. Я просто подумал, что он – звезда их пропаганды, а кто я? Я – обычный солдат, и, в общем-то, никто в нашем медиа-пространстве. Если я сдохну, это будет не очень-то и большой потерей, а вот если мне удастся его публично убить, это может дать какой-то резонанс, принести пользу».

Бывший АТОшник рассказывает, что специально для этого даже разорился на отдельную сим-карту, но все его попытки встретиться с Моторолой один на один не увенчались успехом:

«В том видео я ему дал два-три дня на размышления. Я специально для этого купил сим-карту, сказал, что с 4 до 5 утра буду ждать его звонка, чтобы договориться о встрече. Я прямо в видео большим красным шрифтом написал свой номер телефона. Мне звонили кто угодно, я получил кучу смсок от россиян о том, кто я и что я, но это говно мне не перезвонило.

Через год он сдох, а ещё через несколько месяц его товарищ сдох. Жаль, ведь у меня были планы на них обоих», – заявил Валера.