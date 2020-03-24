Боевика-мусульманина, насиловавшего беременную сербку, экстрадируют из США в БиГ

24.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Изувера из так называемой Армии БиГ Адема Костьеревца, зверски издевавшегося над своей взятой в плен соседкой, суд американского Сент-Луиса приговорил к экстрадиции на историческую родину.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судья Сент-Луиса Патрисия Коэн постановила приступить к выдаче бошняка Адема Костьеревца боснийскому правосудию. В США 58-летний бывший насильник и боевик жил последние семнадцать лет вместе с женой и пятью взрослыми детьми, в свое время Америка предоставляла бошнякам гражданство по упрощенной схеме, как «жертвам геноцида».

Эпизод с преступлением Костьеревца всплыл после того, как его жертва – сербская женщина, давала показания в качестве свидетеля в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге. После чего боснийская прокуратура в 2015 году возбудила в отношении него уголовное дело, а в 2017 году сделала в США запрос на его экстрадицию.

Согласно материалам дела, преступление произошло в 1992 году, когда мусульманские военные формирования взяли село, где жила его сербская жертва, которая была соседкой Костьеревца и женой его одноклассника. К тому же на тот момент она была беременна. Боевики так называемой «военной полиции» захватили ее, поместили в подвал, где издевались и неоднократно насиловали. В итоге, у женщины случился выкидыш, а когда в 1993 года она была обменена, то весила всего 36 килограмм.

Сам Костьеревец на допросе ФБР утверждал, что не насиловал свою соседку, а напротив, когда его соратники требовали расправиться с ней, принес жертве поесть. Арестован американскими правоохранителями он был только 23 августа минувшего года.

Как показывает опыт прошлых аналогичных процессов, рядового боевика Армии БиГ могут осудить, но на относительно незначительный срок – от трех до пяти лет. В то время как командиры мусульманских паравоенных формирований, такие как Насер Орич или Ахмет Сейдич, виновные в массовый убийствах, в том числе мирных сербов, как правило выходят сухими из воды.

Боевики Армии БиГ позируют на фоне сожженного православного храма.