Болгарские власти бросились доказывать непричастность к подрыву Крымского моста

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Террористическая атака на Крымский мост – тема номер один для всех международных СМИ. В Болгарии обсуждение варварского теракта прозвучало предельно остро из-за того, что страна упоминается в контексте совершения этого преступления.

Вот как описала ситуацию для болгарских читателей, софийская журналистка Теди Ангелова, на сайте ефир.инфо.

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«Сотрудники ФСБ смогли идентифицировать подозреваемых в организации террористической атаки на Крымском мосту, установили перевозчиков, установили маршрут грузовика – Болгария – Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. В подготовке теракта украинским службам могли помогать граждане России и иностранных государств. содержал 22 поддона фольги, по 9 рулонов каждая (один поддон весит около тонны) и прибыл морем в грузинский порт Поти из Болгарии. Клиент-гражданин Украины. Из Поти грузовик направляется в Армению, где груз был сформирован по правилам Таможенного союза. Затем грузовик снова въехал в Грузию, а из нее – на территорию Российской Федерации через ГКПП Верхний Ларс. Конечной точкой был город Армавир, где поддоны были переданы другому грузовику, который отправился в Крым».

При том, что ни президент Владимир Путин, ни глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин не высказывали прямых обвинений в адрес болгарских граждан или спецслужб страны, внутри местных партийных элит разгорелся настоящий скандал.

Первыми отреагировали на упоминание Болгарии в связи терактом болгарские социалисты (БСП). Они потребовали объяснений от президента страны:

«Президент Румен Радев должен дать четкий ответ, почему Болгария присутствует в информации, вынесенной российской стороной о взрыве Крымского моста. Срочно поручить болгарским службам расследование дела с грузовиком, выезжающим из Бургаса. В этой растущей конфронтации дать быстрый и ясный знак и не допустить, чтобы Болгария была вовлечена каким-либо образом в конфликт».

Столь поспешная реакция Исполнительного бюро БСП, очевидно, должна была продемонстрировать болгарским избирателям беспокойство об их судьбе. На фоне провального участия партии в недавних парламентских выборах их заявление выглядит больше как попытка использовать ситуацию в целях саморекламы и поддержания утраченного имиджа «народной партии»…

Правительство и президент отреагировали достаточно мобильно, хотя вряд ли «подбадривание» партийных функционеров оказало какое-то влияние на принятие ими решений.

Первым отозвался премьер-министр служебного правительства Гылыб Донев, заявив журналистам, что ещё в минувшее воскресенье дал поручение ДАНС (Государственное агенство национальной безопасности) провести проверку маршрута грузовика, фигурирующего в теракте.

«Наша страна только упоминается как географическая точка на маршруте грузовика. Больше ничего!.. Официальной атаки России на Болгарию по делу о взрыве Крымского моста нет. У нашей страны нет соучастия в подготовке взрыва», – заявил Донев.

Следом прозвучал уже более развернутый комментарий от Министерского совета:

«В связи со спекуляциями и попытками вовлечения имени Болгарии в ситуацию со взрывом Крымского моста по приказу премьер-министра была проведена проверка со стороны служб безопасности. При этом неоспоримо установлено, что взорванный грузовик никогда не был на территории нашей страны, которая была указана в качестве отправной точки для его маршрута. По утверждению российских СМИ, автомобиль был загружен полиэтиленовой пленкой. Проверка болгарских служб также установила, что товар с аналогичными характеристиками был введен на нашу территорию другим членом ЕС в контейнере с надлежащим образом оформленными документами в режиме транзита. Во время пребывания рассматриваемого товара в Болгарии он был под таможенным надзором и покинул страну в том же контейнере через порт Бургас 17 сентября в направлении страны, отличной от России. В ходе проверки выяснилось, что этот контейнер не находился на взорванном грузовике».

Представители партии ГЕРБ, победившей на прошедших выборах, и собирающиеся в ближайшее время формировать коалиционное правительство, своими комментариями озадачили и насторожили. Похоже, их вовсе не интересует поиск истины, и даже безопасность собственного народа. От имени ГЕРБа выступила экс-министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

«Упоминание имени нашей страны со стороны российского президента происходит из-за абсолютно колеблющейся позиции предыдущего правительства по поводу войны на Украине. Болгария – слабое звено в НАТО, поэтому она [Россия] может спокойно спекулировать на названии Болгарии»

В продолжение своего ответа на вопрос о возможной причастности Болгарии к подрыву Крымского моста, Захариева мгновенно перешла к обсуждению внутрипарламентских противоречий и планам по созданию коалиции… Возможно, с точки зрения этики болгарских политиков, такой подход приемлем. На мой же взгляд, по понятиям общечеловеческим – это откровенный цинизм.

Подобной точкой зрения очень экспрессивно поделился в своём аккаунте в Фейсбуке другой болгарский политик, лидер партии «Болгарский восход», Стефан Янев.

«Через неделю после окончания избирательного процесса, я наблюдаю нарциссических политиканов и нарциссических государственных деятелей, которые не просто отравляют болгарского избирателя, не просто не на уровне европейского и мирового политического класса, они просто lost! НЕТ УРОВНЯ !

В постоянно нарастающем военном конфликте, который обостряется и находится на грани официальной войны между Украиной и РФ, разбираться с рейтингами и меряться Эго – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ против РЕСПУБЛИКИ!», – считает Янев.

Если говорить о реальной возможности участия Болгарии в подготовке варварского теракта в Крыму, то она ничтожно мала. Однако реакция некоторых болгарских политиков на сложившуюся ситуацию говорит об их близорукости и преследовании узкопартийных, а порой попросту личных интересов. Печально…

P.S. Материал был подготовлен до того, как ФСБ обнародовала детали расследования и, в частности, новые подробности о Болгарии.