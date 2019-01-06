«Большинство будет у националистов в долгосрочной перспективе»

06.01.2019, Киев, Сергей Степанов

Даже если бывшие «регионалы» объединятся и выдвинут на выборы президента Украины условного кандидата от «Юго-Востока», он будет обречен на поражение в условиях, когда в кампании не принимают участия Донбасс и Крым, а потому националистически настроенные регионы имеют большинство по голосам. Сосредоточить свои усилия лучше было бы на запуске нескольких антибандеровских проектов, которые смогли бы зайти в новую Верховную Раду в 2019 году. Однако претендовать на лидирующие роли сторонники дружбы с Россией вряд ли смогут – националисты сохранят большинство в украинской власти в долгосрочной перспективе.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал киевский политолог Василий Стоякин.

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«ПолитНавигатор»: На Украине началась избирательная кампания. Её старт предварило решение правительства России о расширении санкционного списка, куда попала часть фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде, ориентирующаяся на олигарха Рината Ахметова. Близкий к Виктору Медведчуку политолог Михаил Погребинский пояснил, что так Москва дает сигнал о необходимости договориться, – дабы был шанс на попадание во второй тур условного представителя Юго-Востока. Санкционный список сможет помочь объединиться?

Василий Стоякин: Я не знаю мотивов Кремля при введении санкционного списка, но саму идею выдвижения единого кандидата считаю как минимум бесполезной, а как максимум – вредной. Единый кандидат от Юго-Востока гарантированно проигрывает во втором туре любому постмайданному кандидату. Это будет иметь крайне негативные последствия для антимайданной оппозиции. Вообще, выход во второй тур с Юрием Бойко – стратегия кампании Порошенко. Гарантированное переизбрание.

Гораздо лучше выдвинуть много кандидатов, которые позволили бы по максимуму мобилизовать соответствующий электорат, вскрыть его потенциал. А потом сыграть на парламентских выборах.

На этих выборах можно похоронить пострегиональную оппозицию и расчистить место для новых политических сил.

«ПолитНавигатор»: Т.е. поход несколькими колоннами в новую Верховную Раду?

Василий Стоякин: В общем да. На президентских выборах ловить нечего – не та расстановка сил.

«ПолитНавигатор»: Зеленского можно считать альтернативой бандеровскому режиму?

Василий Стоякин: Зеленский рассматривается гражданами как альтернатива украинскому политикуму в целом. Но это, скорее, возможность альтернативы, чем альтернатива как таковая.

«ПолитНавигатор»: Сколько могут получить в совокупности антибандеровские колонны в новой Раде?

Василий Стоякин: Я думаю, до четверти голосов – примерное число сторонников федерализации.

«ПолитНавигатор»: И на что они смогут влиять?

Василий Стоякин: На состав Рады, на принятие некоторых законов. Не на многое.

«ПолитНавигатор»: А насчет сценария Бойко-Порошенко – наверное, это уже не актуально, учитывая, что социологи пророчат Порошенко непопадание во второй тур?

Василий Стоякин: Порошенко попадет во второй тур. Я вообще полагаю, что его проигрыш может наступить только в результате крайне неблагоприятного развития ситуации. Вроде жесткой позиции США.

«ПолитНавигатор»: А за счет чего попадет? Успех с получением томоса для новой церковной структуры?

Василий Стоякин: Он уже показал за счет чего – запугает избирателей неизбежной войной с Россией.

А тема томоса привнесена извне и смысла в рамках избирательной кампании не имеет. Разве что как способ отвлечения внимания избирателей от социально-экономической ситуации.

«ПолитНавигатор»: Так ведь вроде как считается, что истории с военным положением никто не поверил.

Василий Стоякин: Поверили. Юлия Тимошенко требовала отменить пораньше, потому что избиратели испуганы. Это говорит о том, что они перестали реагировать на ее лозунги…

«ПолитНавигатор»: Складывается такое впечатление, что Тимошенко вообще стала выступать все больше с тезисами по националистической повестке, которую изначально использует штаб Порошенко. И, тем самым, Юлия сама лишает себя перспективы расширения электората.

Василий Стоякин: Она вынуждена работать в этом направлении, потому что опирается на ту же ключевую группу. Радикальные националисты хороши тем, что они ядро и что они могут отстоять свой выбор на майдане. Так что для Тимошенко это да, ошибка, но выбора у нее нет – на Востоке опереться не на что.

«ПолитНавигатор»: Т.е. тот самый условный маятник не качнулся в обратную сторону? Большинство по итогам выборов президента и парламента все равно останется у националистов?

Василий Стоякин: Маятник дошел до упора в начале года и сейчас пошел назад. Однако большинство будет у националистов в долгосрочной перспективе.

«ПолитНавигатор»: Что нужно сделать, чтобы ускорить момент, когда ситуация переломится?

Василий Стоякин: Позаимствовать на Саракше излучатели. Это из умеренно реалистичного.