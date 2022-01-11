Бортник: «Время для Украины сжалось. Россия пошла ва-банк»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия демонстрирует готовность идти на конфликт с Западом, если не удастся добиться от НАТО отказа от дальнейшего расширения на восток.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«По заявлениям Рябкова складывается впечатление, что это либо экстремальная бравада со стороны России, или РФ рассчитывает на отказ от своих предложений, и демонстрирует готовность совершать последующие шаги после этого отказа», – отметил политолог.

«Время у нас очень сжалось. Думаю, что до конца января переговоры между Россией и США закончатся, потом будет какой-то новый виток. Или начнётся эскалация, причём она возможна очень разноварианта – начиная от нового кубинского кризиса, российских ракет где-нибудь в Венесуэле, с прицелом на Вашингтон гиперзвукового оружия. И заканчивая усилением вооружений в Калининграде, созданием кризиса для Германии, главного американского партнёра», – сказал Бортник.

Также Бортник подчеркнул, что может произойти и резкая эскалация в Донбассе.

«На Донбассе ситуация очень тонкая. Созданы все условия для любой провокации, после которой не разберёшь, кто это начал. Начнётся обмен вооруженными силами. Поэтому всё будет развиваться очень быстро, и уже к апрелю этого года наступит ясность, какими будут отношения между Россией и Западом, и какой будет Украина, какое у неё будет место на геополитической карте. Россия пошла ва-банк», – резюмировал эксперт.